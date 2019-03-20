السبسي يدعو إلى تعديل الدستور التونسي

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء، إلى تعديل الدستور، بسبب وجود ما أسماه "اختلاف في تأويل" بعض فصوله.

جاء ذلك في خطاب ألقاه السبسي، في قصر قرطاج، بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد عن فرنسا عام 1956.

أبرز ما جاء في الخطاب