السبسي يدعو إلى تعديل الدستور التونسي

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأربعاء، إلى تعديل الدستور، بسبب وجود ما أسماه "اختلاف في تأويل" بعض فصوله.
جاء ذلك في خطاب ألقاه السبسي، في قصر قرطاج، بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد عن فرنسا عام 1956.
أبرز ما جاء في الخطاب
- قال السبسي إن لديه نسخة جاهزة لمقترحات التعديل الدستوري، دون تقديم تفاصيل إضافية حول فحوى المقترحات المذكورة.
- عزا الرئيس الحاجة لهذا التعديل إلى وجود اختلاف في تأويل بعض فصول الدستور، داعيا إلى حل هذا الإشكال.
- أوضح السبسي أن المادة 71 من الدستور التونسي، تنص على أن "السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس حكومة" متابعا أن تشكيل الحكومة الأخيرة "جرى دون استشارة الرئيس، بتوافق بين رئيس الحكومة وحركة النهضة".
- في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، صوّت البرلمان بأغلبية مطلقة، على منح الثقة لتعديل وزاري اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون استشارة الرئيس، تم بموجبه تعيين 13 وزيرا جديدا وخمسة كتاب دولة (سكرتير) برتبة وزير.
- أكد السبسي أنه "لم يكن ضروريا الذهاب إلى المجلس (البرلمان لطلب الثقة على الحكومة) دون المرور برئيس الجمهورية" مشددا على أن ذلك "مخالف للدستور"، معتبرا أن السلطة التنفيذية أصبحت برأس واحد عكس ما ينص عليه الدستور.
- ضمن حديثه عن دواعي إجراء التعديل، تطرق السبسي إلى "الخلاف بينه وبين بعض الحساسيات السياسية، حول قراءة النص الدستوري في خصوص المرجعية الدينية"، في إشارة إلى حركة "النهضة" الرافضة لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
- بحسب السبسي، فإن "الدستور واضح في فصله الثاني، وينص على أن تونس دولة مدنية". فيما ترى حركة "النهضة"، أن المبادرة الرئاسية تتعارض مع الدستور في مادته الأولى التي تنص على أن "تونس دينها الإسلام".
- في سياق متصل، اعتبر السبسي أن طرح مبادرة المساواة في الميراث جاء لأن الدستور يخول ذلك، مؤكدا أنه رغم الخلافات، فإن "تونس لا يمكن أن تواصل مسيرتها إلا بالوحدة الوطنية".
- السبسي أردف "حاولنا تجسيد الوحدة الوطنية، وقطعنا في ذلك خطوة، لكن بعض الأحزاب انسحبت"، في إشارة إلى فشل حوارات اتفاق قرطاج 2 الربيع الماضي، والتي كان من المفترض أن تحدد أولويات الحكومة.
- قال السبسي إنه في حال "عاد إلينا الشاهد، فسنذهب يدا بيد حتى نخرج من هذا المأزق (السياسي)"، دون أن يحدد ما إن كانت عودة الشاهد تعني استئناف عضويته المجمدة بحزب "نداء تونس"، أم أنه يقصد تحسن العلاقات بينهما عقب القطيعة الراهنة.
- منذ الربيع الماضي، حصلت قطيعة بين السبسي والشاهد، تفاقمت بتأسيس مقربين من الشاهد، الشهر الماضي، حزب "تحيا تونس".