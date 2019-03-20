الجنايات الدولية تقضي بسجن "سفاح البوسنة" مدى الحياة

أصدرت محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، (الأربعاء)، حكمًا نهائيًا بالسجن المؤبد بحق "رادوفان كاراجيتش"، المعروف بـ"سفاح البوسنة" بعد إدانته بالإبادة الجماعية.

حكم "الجنايات الدولية":

أكدت المحكمة إدانة "كاراجيتش"، زعيم صرب البوسنة مطلع التسعينيات، بالتورط في مذبحة سربرنيتسا، التي قضى فيها أكثر من 8 آلاف بوسني مسلم في أيام قليلة، منتصف 1995.

كما أدين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة (1992-1995)، التي قتل فيها أكثر من 200 ألف مسلم.

جرائم كاراجيتش:

اعتُقل "كاراجيتش" عام 2008 في العاصمة الصربية بلغراد، بعد سنوات من التخفي بهوية مزيفة، وتم تسليمه إلى المحكمة الدولية لتبدأ مسيرة تقاض طويلة.

تلقى "سفاح البوسنة"، عام 2016، حكمًا بالسجن 40 عامًا مع حق الاستئناف، من قبل محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، قبل أن يتم حلها في العام نفسه، لتتسلّم "آلية المحكمة الجنائية الدولية" تلك القضايا، عام 2017.

أودت حرب البوسنة من عام 1992 إلى 1995 أودت بحياة نحو مئة ألف شخص في تلك الدولة الصغيرة.

الهروب لأكثر من عشر سنوات:

بالرغم من كونه أحد أكثر المطلوبين جنائيا في العالم، فقد استطاع رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق رادوفان كاراجيتش تجنب اعتقاله لأكثر من عشر سنوات، قضى منها مدة طويلة متخفيا بلحية كثة كمعالج في "حركة العصر الجديد"، وهي حركة روحانية غربية شبه دينية.

كان كاراجيتش قد اختفى عن الأنظار في عام 1996، وقضى الـ12 سنة التالية هاربا من أعتى أجهزة المخابرات الغربية وفيالق أعدائه المتربصين به.

بالرغم من مكافأة الخمسة ملايين دولار التي كانت قد رصدت للقبض عليه، تمكن دائما من استباق متعقبيه بمساعدة المتعاطفين معه في الحكومة الصربية في بلغراد وجيرانه المؤيدين له.

ذوو ضحايا المذابح في فترة التسعينات بالبوسنة والهرسك حرصوا على المحاكمة ـ رويترز

من هو كاراجيتش؟