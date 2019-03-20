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الجمعة المقبل: نيوزيلندا ترفع الأذان في وسائل الإعلام

أعلنت سلطات نيوزيلندا أن القتلى من جنسيات عديدة تشمل الهند ومصر والسعودية وتركيا والصومال وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش
أعلنت سلطات نيوزيلندا أن القتلى من جنسيات عديدة تشمل الهند ومصر والسعودية وتركيا والصومال وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش
20/3/2019

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، رفع الأذان والوقوف دقيقتيْ صمت، الجمعة، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة المروعة ببلادها.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها آردرن، الأربعاء، إلى مدينة كرايست تشيرش، التي شهدت، قبل أيام، هجوما إرهابيا داميا استهدف مسجديْن، وخلف 50 قتيلا.

التفاصيل
  • نقلت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية عن رئيسة الوزراء قولها "سنقف دقيقتي صمت يوم الجمعة"، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة.
  • أرديرن صرحت في لقاء خاص مع الجزيرة أن وسائل الإعلام ستبث مباشرة الأذان الجمعة المقبل عبر التلفزيون والإذاعة الوطنيين، وسيقام حفل تأبين لضحايا المجزرة.
  • ذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أنه تم اختيار الوقوف دقيقتي صمت بدلا من دقيقة واحدة كالمعتاد، بسبب حجم المأساة.
المساجد تفتح أبوابها
  • تفتح مساجد مدينة أوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا أبوابها، الجمعة، أمام المواطنين من جميع الأديان، لإظهار التضامن مع ضحايا مجزرة المسجدَين.
  • ذكر موقع الإذاعة الوطنية "راديو نيوزيلاند" أن الجالية المسلمة ستفتح مسجدَي بونسونباي، ورانوي، ومركز نورث شور الإسلامي، ومسجد أبو بكر الصديق في أوكلاند، أمام الناس من جميع الأديان، للانضمام إليهم وإظهار تضامنهم.
  • أشار الموقع إلى أن هناك سكانا محليين ما زالوا يأتون إلى المساجد لوضع أكاليل من الورد، تعبيرا عن تضامنهم مع ضحايا الهجوم الإرهابي.
مجزرة كرايست تشيرش
  • الجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدَين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.
  • تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
  • سجل الإرهابي تارانت، لحظات تنفيذه العملية، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، بحسب رئيسة الوزراء.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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