الجزائر: خلافات داخل الائتلاف الحاكم على دعم الحراك

تبرأ حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم بالجزائر الأربعاء، من تصريح لناطقه الرسمي اعتبر فيه أن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة كان "خطأ".

جاء ذلك في بيان لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده أحمد أويحي رئيس الوزراء المستقيل على وقع الحراك الشعبي المطالب برحيل نظام الرئيس بوتفليقة.

أبرز ما ورد في بيان حزب التجمع الوطني الديمقراطي:

كان النقاش أحيانا بأسلوب مستفز وموجه أدى بزميلنا إلى الانفعال وفي بعض الأحيان الابتعاد عن المواقف المعروفة للتجمع الوطني الديمقراطي.

مواقف الحزب بلورها بوضوح أحمد أويحي الأمين العام للتجمع في الرسالة التي وجهها لمناضلي الحزب، سواء ما يتعلق بقراءة التجمع الوطني الديمقراطي لمجريات الوضع السائد على الساحة الوطنية أو فيما يتعلق بتقدير الحزب ووفائه للسيد رئيس الجمهورية.

أحمد أويحيى رئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ورئيس الوزراء السابق

تصريحات الناطق باسم الحزب:

صديق شهاب، الناطق باسم الحزب، قال في مقابلة مع قناة "البلاد" الخاصة: "أخطانا في التقدير والاستشراف ونقص البصيرة" بالنسبة لترشح الرئيس بوتفليقة.

لم تكن لدينا الشجاعة الكافية للإدلاء بقوة بكل ما كان يخالجنا، لم نكن مقتنعين بترشيح الرئيس وهو في هذه الحالة الصحية".

قبل أيام دعا أويحي في رسالة لمناضلي حزبه إلى "الاستجابة في أقرب وقت لمطالب الحراك الشعبي"، لكنه أكد أيضا دعمه لخارطة طريق قدمها بوتفليقة لتجاوز الأزمة تبدأ بعقد مؤتمر للحوار.

حزب التحرير يعلن مساندته للحراك الشعبي:

من جانبه قال معاذ بوشارب المنسق العام لحزب التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، إن الحزب "يساند بشكل مطلق" الحراك الشعبي الذي يطالب منذ أسابيع برحيل نظام حكم الرئيس بوتفليقة.

جاء ذلك في كلمة لبوشارب خلال اجتماع له مع مسؤولي مكاتب الحزب عبر الولايات، الأربعاء، بالعاصمة.

تصريحات معاذ بوشارب:

"أبناء جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة هذا الحراك الشعبي"؛ ليتوقف بسبب انطلاق تصفيقات في قاعة الاجتماع اضطرته للوقوف والتصفيق أيضا.

ندافع بكل إخلاص من أجل أن نصل إلى الأهداف المرجوة وفق خارطة طريق واضحة المعالم.

رحيل بوتفليقة:

حزب التحرير ظل حتى اليوم يدافع عن ورقة بوتفليقة للحل والتي رفضها الحراك الشعبي والمعارضة.

يأتي ذلك بعد ساعات من نشر صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، أنباء ترجح مغادرة بوتفليقة منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 أبريل/ نيسان القادم.

حسبما نقل موقع ALG 24 التابع لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي عن مسؤول في الائتلاف الحاكم فإن إعلان بوتفليقة قرار التنحي عن الحكم "وشيك وقد يكون غدا الخميس من خلال رسالة جديدة للجزائريين". ولم تعلق الرئاسة على هذه المعلومات.

ووفق نفس المصدر "فإنه إلى غاية اليوم كان هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة الأول هو الاستقالة، والثاني هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعه الصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل/ نيسان القادم".

السبب وفق المصدر أن "استقالة لا معنى لها مع انتهاء ولايته وإعلان الشغور بسبب الوضع الصحي غير واقعي لأنه سبق وأن أعلن ترشحه، لكن بوتفليقة الحريص على شرعيته الدستورية وماضيه لا يمكن أن يستمر في الحكم بعد نهاية ولايته الحالية".

خليفات: