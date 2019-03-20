استشهاد منفذ عملية سلفيت بعد اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال

استشهد، مساء الثلاثاء، الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى المتهم بتنفيذ عملية سلفيت التي أدت لمقتل جندي وحاخام إسرائيليين، بعد اشتباك مسلح وقع قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

تفاصيل الواقعة:

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشهيد أبو ليلى (19 عامًا) تحصن في منزل ببلدة عبوين، قبل أن تحاصر قوة خاصة المنزل، فيما فتح الشاب أبو ليلى النار صوب القوة الخاصة، ما أدى لإصابة أحد أفرادها.

بيان لجيش الاحتلال قال إنه اضطر إلى تعزيز قواته في البلدة والتي واجهها الشبان الفلسطينيين بإلقاء الحجارة، وانتهى الاشتباك باستشهاد أبو ليلى.

المختص في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي قال لـ"الجزيرة مباشر": الشاب أبو ليلى وضع الاحتلال بكل قوته وأركانه في مشهد حرج، إذ تمكن من تنفيذ عملية نوعية بكافة تفاصيلها، من قتل جندي وإصابة آخرين، واستيلاء على سلاح جندي، وقتل حاخام، من ثم الانسحاب والاستشهاد بعد اشتباك مسلح.

الريماوي: رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان متابعًا لعملية اقتحام المنزل من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، فيما كان قائد جهاز الأمن العام "الشاباك" متابعًا في اتصال مباشر مع القوة المقتحمة.

الريماوي: عملية سلفيت شكلت نقلة نوعية في العمل المقاوم الذي تشهده الضفة المحتلة في الأشهر القليلة الماضية، وتمكن الشاب الذي يبلغ من العمر نحو 19 عامًا، من هز صورة جيش الاحتلال.

الريماوي: الاعلام الإسرائيلي كتب كثيرًا عن الشهيد بسرد روايته وهي "الأقسى" على جيش الاحتلال، إذ تمثل ضربة للعسكرية الإسرائيلية.

الشاباك الإسرائيلي أكد أن المعلومة الذهبية عن وجود مكان الشاب أبو ليلى وصلت قبل ساعتين من تنفيذ عملية الاقتحام، بمشاركة قوات خاصة، وبمتابعة مباشرة من جهاز الشاباك، وقيادة أركان جيش الاحتلال.

بيان "الشاباك": قوة من وحدة "يمام" الخاصة هي من نفذت عملية اغتيال أبو ليلى الذي رفض الاستسلام وأطلق النار صوبها من داخل منزل الذي كان يتحصن فيه بقرية عبوين.

كتائب عسكرية إسرائيلية حاصرت المنزل، وأطلقت صوبه أكثر من صاروخي "لاو" المضادة للتسليح الخرساني، وقد هدمت أجزاء كبيرة منه.

نتنياهو يمتدح عملية اغتيال منفذ عملية "أرئيل" ويقول إن "يد إسرائيل طويلة وستطال كل من يمس الإسرائيليين".

الشهيد عمر أبوليلى (مواقع التواصل)

ردود فعل فلسطينية

وزارة الصحة، أعلنت مساء الثلاثاء، عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين في بلدة عبوين، شمالي مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

حركة حماس احتسبت الشهيد أبو ليلى واعتبرته شهيد فلسطين، وأكدت في بيان أن عمليته أربكت منظومة الأمن الإسرائيلية، وكان الشهيد مثالًا لقلب الضفة النابض بالمقاومة.

حماس: في الوقت الذي ظن فيه المحتل أن الساحة خالية أمامه ليمرر مخططاته بتصفية قضيتنا المباركة، نهض البطل عمر كمارد يذود عن أرضه، معلنًا أن الفلسطيني شوكة في حلق الاحتلال لا يمكنه كسرها.

حماس وجهت في البيان التحية لذوي الشهيد، ولأهله، ولسلفيت، وللضفة بأكملها.

حركة الأحرار: اغتيال الشاب أبو ليلى لن يسقط خيار المقاومة وإنما سيكون حافزًا للمزيد، ومشاركة أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقته ستبقى لعنة تطارد التنسيق الأمني مع الاحتلال.

عملية سلفيت نفذها شخص واحد وأدت لمقتل وإصابة إسرائيليين (مواقع فلسطينية)

خلفيات:

عملية سلفيت أدت إلى مقتل الرقيب أول "غال كيدان" من سلاح المدفعية، والحاخام إسرائيلي يدعى أحيعاد إتيغنر "47 عامًا"

جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم منذ ساعاتٍ مساء الثلاثاء، قرية عبوين، شمال مدينة رام الله، فيما نفذت قوات الاحتلال على مدار الأيام الثلاثة التي مضت عمليات تفتيش واسعة بحثا عن منفذ العملية.

قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل قرى الزاوية وكفر الديك وبروقين بمحافظة سلفيت بالحواجز العسكرية، وتمنع الجميع من الدخول إليها أو الخروج منها، وتدهم عدة منازل.

مواجهات اندلعت ما بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة سلفيت الثلاثاء، وأطلقت خلالها تلك القوات قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أوقع عدة إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتمت معالجتها ميدانيًا، بينما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة سلفيت في المساء، بعد فتحه لعدة ساعات.