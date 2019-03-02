نفي سوداني للقاء "قوش" برئيس الموساد

نفى جهاز المخابرات السوداني، أن يكون مديره، صلاح عبد الله قوش، قد التقى "سرًا" برئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، في ألمانيا الشهر الماضي.

جاء ذلك ردًا على خبر نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، ورد فيه أن "قوش" التقى "كوهين"، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/شباط المنصرم.

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على الرغم من أن قناة الجزيرة بثت الخبر نقلا عن موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إلا أن جهاز المخابرات السوداني قال في بيان إن "الخبر الذي بثته قناة الجزيرة عن اللقاء "عار عن الصحة، ويفتقد للمهنية والموضوعية".

أكد البيان، أن الجهاز "سيظل ملتزما بالسياسات الخارجية للبلاد، وتوجهها وموقفها الثابت، دون أن تحتاج بلادنا لتتحرك في الخفاء أو أن تمضي في اتجاه مغاير لمبادئها وسياساتها الوطنية".

موقع ميدل إيست نقلًا عن مصدر عسكري سوداني كبير

رئيس المخابرات السودانية أجرى محادثات سرية مع رئيس الموساد في ألمانيا، "في إطار مؤامرة دبرها حلفاء إسرائيل في الخليج لتنصيبه رئيسا عندما يتم إسقاط عمر البشير من السلطة".

"قوش" التقى "كوهين" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، في اجتماع نظمه وسطاء مصريون بدعم من السعودية والإمارات.

المتحدث باسم مؤتمر ميونيخ للأمن أكد ​​أن قوش وكوهين حضرا حدث هذا العام الذي انعقد من 15 إلى 17 فبراير/شباط الماضي، وأن قوش التقى رؤساء الاستخبارات الأوربية.

البشير لم يكن يعلم بالاجتماع غير المسبوق بين قوش وكوهين في ميونيخ، الذي هدف إلى تسليط الضوء على قوش كخليفة محتمل له، وإشراك إسرائيل لتؤمن دعم الولايات المتحدة للخطة.

السعوديون والإماراتيون والمصريون يرون أن قوش هو رجلهم المقبل في السودان الذي يدور فيه حاليا صراع على السلطة خلف الكواليس، مع تواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي يعتبرها كثيرون بداية نهاية حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

يبدو أن هناك إجماعا على أن البشير سيرحل، لكن الخلاف يدور على من سيأتي بعده. ويضيف المصدر أن لدى قوش روابط قوية مع السعوديين والإماراتيين والمصريين الذين يريدونه أن يحل محل البشير.

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