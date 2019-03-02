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فيديو: "ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل التخلص من جثة خاشقجي

2/3/2019

تكشف قناة الجزيرة، مساء الأحد، أول صور ولقطات حصرية من داخل بيت القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، تتعلق بتفاصيل التخلص من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج ما خفي أعظم، الذي يقدمه تامر المسحال.

الحلقة التحقيقية التي تحمل عنوان "أين الجثة؟" تتضمن مشاهد ووثائق تُعرض للمرة الأولى عن القضية، فضلا عن شهادات حصرية.

ونجح التحقيق في التوصل إلى نتائج التحقيقات التركية والالتقاء بأعضاء فريق البحث الجنائي الذين دخلوا القنصلية وبيت القنصل.

وتتضمن الحلقة أيضا مقابلة خاصة مع خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز التي تكشف تفاصيل جديدة عن مجريات الأحداث قبل دخول خاشقجي مقر القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول 2018.

المصدر : الجزيرة
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