فرنسا: "السترات الصفراء" يتظاهرون للسبت السادس عشر

خرج محتجون من حركة "السترات الصفراء" إلى شوارع المدن الفرنسية للسبت السادس عشر على التوالي، واشتبك بعضهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

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