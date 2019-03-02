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سياسة

طهران: الاتهامات الإماراتية بحق إيران "أكاذيب مكررة"

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
2/3/2019

قالت الخارجية الإيرانية إن اتهامات وزير خارجية الإمارات بحق إيران أمام أعضاء منظمة التعاون الإسلامي مجرد أكاذيب مكررة.

بيان الخارجية الإيرانية:
  • الخارجية الإيرانية توصي وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بالاهتمام بجرائم أبو ظبي في اليمن بدل اتهامه الآخرين.
  • الإمارات تحاول التعتيم على سياساتها الفاشلة تجاه الدول الإسلامية.
  • الخارجية الإيرانية وصفت سياسات الإمارات في المنطقة بالتدميرية ما يضعف منظمة العمل الإسلامي، وفق البيان.
  • الجزر الثلاث في المياه الخليجية هي جزر إيرانية وادعاءات أبو ظبي بشأنها لن تغير أي شيء.
  • السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث ليست محل نقاش مع أحد وكلام أبو ظبي لا قيمة له.
ما القصة؟
  • وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، اتهم إيران باستمرار التدخل في شؤون الدول، ودعم الإرهاب، ومواصلة احتلال جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها بين البلدين.
  • بن زايد دعا في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي، دعا إيران إلى التوقف عن دعم الجماعات التي تؤجج النزاعات المذهبية والطائفية في المنطقة، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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