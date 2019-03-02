شيخ الأزهر: تعدد الزوجات "ظلم للمرأة"

أكد شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب أن تعدد الزوجات "ظلم للمرأة" وليس "الأصل" في الاسلام وأنه مشروط ومقيد، ما أثار جدلا واسع النطاق في مصر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها شيخ الأزهر بتصريح حول مسألة تعدد الزوجات منذ توليه منصبه عام 2010 فكانت له بعض التصريحات عام 2016، خصوصا بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لتجديد الخطاب الديني عقب توليه السلطة عام 2014.

لكنها المرة الأولى التي يصف فيها التعدد غير المشروط بـ "الظلم".

التفاصيل:

بعد ظهر، السبت، أصدر الأزهر بيانا، نشره على موقعه الرسمي، أكد فيه -تعليقا على ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي- أن الإمام الطيب "لم يتطرق مطلقا إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات".

شدد البيان على أن "حديث فضيلته انصب على فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات، كما رد فضيلته على من يعتبرون تعدد الزوجات هو الأصل".

لقي موقف شيخ الأزهر ترحيبا من المجلس القومي للمرأة الذي أعربت رئيسته مايا مرسي في بيان، السبت، عن "عميق تقديرها وشكرها للشيخ الجليل إمام الأزهر الشريف عن مقولة الحق الصادرة منه ليس لأي غرض ولكنه بدافع تنوير العقول وإظهار الحق، وتأكيده الدائم أن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة وأنصفها وأعطاها حقوقا عديده لم تكن موجودة من قبل".

ما القصة؟