تقارير: طائرة بوتفليقة عادت إلى الجزائر من دونه

نقلت قناة "يورونيوز"، عما وصفته بمصدر رسمي جزائري قوله، إن قائد الجيش الجزائري طلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البقاء في جنيف حتى غد الأحد، آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية.

التفاصيل:

المصدر الرسمي، لم تذكر القناة اسمه، قال إن طائرة بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون وجوده على متنها.

المصدر أفاد أن الرئيس الجزائري استدعى أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيساً لوزراء البلاد.

الرئاسة الجزائرية كانت قد أصدرت بيانا يوم الخميس قبل الماضي أعلنت فيه أن بوتفليقة سيوجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.

مظاهرات تطالب بالتنحي

أمس، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مناطق عدة من الجزائر، معبرين عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ورافعين شعارات مناهضة للنظام.

في العاصمة، سجلت مواجهات في مكان غير بعيد من القصر الرئاسي، بين الشرطة ومجموعات من الشبان رشقوهم بالحجارة، فيما انفضت معظم التظاهرات بدون حوادث.

تم تحطيم بعض واجهات متاجر وفرع أحد المصارف وحرق سيارة، بحسب صحفية من وكالة "فرانس برس".

بحسب حصيلة للشرطة، فإن 56 شرطيا وسبعة محتجين أصيبوا بجروح. كما تم توقيف 45 شخصا في العاصمة الجزائرية.

بدت التعبئة بين المحتجين أكبر مما كانت عليه الأسبوع الماضي، وذلك قبل أقل من ثلاثة أيام لتقديم ملف ترشح بوتفليقة للمجلس الدستوري (ينتهي منتصف ليل الأحد).

هتف المتظاهرون "سلمية، سلمية" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"لا لعهدة خامسة" و"لن نتوقف" ولم تتمكن بعض قنابل الغاز المسيل للدموع من وقف تقدمهم.

توجه قسم من المحتجين إثر ذلك باتجاه قصر الحكومة القريب حيث مكتب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، هاتفين "الشعب لا يريد يوتفليقة". وتمكنت الشرطة من تفريق نحو ألف محتج مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

قسم آخر من المحتجين مكون من عدة آلاف توجه إلى القصر الرئاسي، وأوقفتهم قوات الأمن قبل نحو كيلومتر من القصر

مسؤول محلي قال إن شخصا لقي حتفه. وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل البالغ من العمر 60 عاما أصيب بنوبة قلبية.

كانت من بين المحتجين واحدة من أشهر أبطال حرب التحرير ضد فرنسا في الفترة من 1954 وحتى 1962 وهي جميلة بوحيرد التي تبلغ من العمر الآن 83 عاما. وقالت للصحفيين "أنا سعيدة لأنني هنا".

حمس تدين الاستفزازات

حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أدانت، الجمعة، ما أسمته "الاستفزازات التي وقعت في بعض مسيرات العاصمة، وتسببت في إصابات وسط المتظاهرين"، داعية المسؤولين في مؤسسات الدولة لسماع صوت الشعب.

عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع في السلم، قال في بيان إن "مسؤولية استفزاز المتظاهرين وإصابتهم، تتحملها الجهات المتسببة في ذلك"، دون أن يحدد هوية هذه الجهات.

مقري أضاف: هذا اليوم يوم تاريخي مشهود، عبر فيه الشعب الجزائري في كامل التراب الوطني عن رفضه الحاسم للعهدة الخامسة، عبر مسيرات حاشدة توجت مسيرة النضال السياسي الوطني الطويل من أجل تكريس الإرادة الشعبية وسيادة الجزائريين على مصيرهم.

مقري أشار إلى أن الشعب الجزائري عبر عن رفضه القطعي والنهائي للعهدة الخامسة، داعيا المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة إلى سماع صوت الشعب، وأن "يتحملوا مسؤوليتهم كاملة فورا ودون تماطل فيتوقفوا عن فرض اللامعقول".

مقري لفت إلى أن "فشل فرض العهدة الخامسة يجب أن يكون بداية مرحلة جديدة تتجسد فيها الإرادة الشعبية لاختيار المؤسسات والمسؤولين بالانتخاب الحر بعيدا عن التزوير والتزييف، وأن أي تحايل على هذه المسيرات واستبدال فساد بفساد، وتزوير انتخابي بتزوير انتخابي آخر، ستكون مآلاته وخيمة".

مقري أكد على دعم حركة مجتمع السلم الحراك الشعبي السلمي، مشددا على استمراره حتى "تحقيق أهدافه وتصحيح المسار الانتخابي لتكون الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء في آجالها أو في أجل آخر، شفافة ونزيهة تنقل الجزائر إلى آفاق مستقبلية واعدة".

خلفيات:

بوتفليقة ظهر على كرسي متحرك أثناء حفل تأدية اليمين الدستورية عام 2014