تضامن واسع مع البلتاجي بعد تدهور صحته

بعد إعلان أسرة محمد البلتاجي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، عن تدهور صحته وتعرضه لجلطة دماغية في محبسه بسجن العقرب، أعلنت عدة شخصيات عن تضامنها معه.

وطالب محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، بتقديم رعاية صحية للبلتاجي، إثر تدهور صحته في محبسه.

تغريدة البرادعي

الحق في العناية الطبية هو حق أساسي من حقوق الإنسان (المادة ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ويجب أن يكون متاحاً لكل إنسان حتى وإن كان مقيد الحرية. ينطبق هذا على الدكتور محمد البلتاجي وأي إنسان في حاجة إلى رعاية صحية. إنسانيتنا واحدة ليست انتقائية ولا تتجزأ.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرّح في مؤتمر صحفي، عقب القمة العربية الأوربية في شرم الشيخ، مخاطبًا الأوربيين "لنا إنسانيتنا وقيمنا ولكم إنسانيتكم وقيمكم"، رافضا انتقادات للملف الحقوقي بمصر.

الحق فى العناية الطبية هو حق أساسي من حقوق الإنسان (المادة ٢٥ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان) ويجب أن يكون متاحاً لكل انسان حتى وإن كان مقيد الحرية. ينطبق هذا على الدكتور محمد البلتاجى وأي انسان فى حاجة إلى رعاية صحية. إنسانيتنا واحدة ليست إنتقائية ولا تتجزأ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 2, 2019

وقد أصدرت عشرات الشخصيات سياسية مصرية بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع البلتاجي، ومطالبتها بتوفير العلاج المناسب له في محبسه، وإطلاق سراحه، نظرا لاعتقاله بسبب آرائه السياسية.

أبرز ما جاء في البيان

يعرب الموقعون على هذا البيان عن بالغ صدمتهم لما يتعرض له الدكتور محمد البلتاجي النائب البرلماني السابق وأحد رموز ثورة 25 يناير من إهمال طبي جسيم في محبسه بسجن العقرب تسبب في إصابته بجلطة دماغية حسب بيان أسرته.

نعبر عن رفضنا الشديد وتنديدنا بتلك المعاملة الانتقامية من الدكتور البلتاجي بسبب دوره في ثورة يناير.

نحمل السلطات الأمنية المسئولية الكاملة عن حياة البلتاجي، ونطالبها بسرعة نقله للعلاج في القصر العيني سواء على نفقة الدولة أو نفقته الخاصة.

ندعو كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك لإنقاذ حياة البلتاجي والضغط على السلطات الأمنية لسرعة علاجه هو وكل الحالات المشابهة له في السجون المصرية، فهذا العلاج هو أحد الحقوق الأساسية للسجين وفقا للوائح السجون.

ما يتعرض له في البلتاجي وغيره من رموز وشباب ثورة يناير في السجون حاليا هو انتقام من تلك الثورة التي كادت أن تغير وجه مصر إلى الأفضل، والتي وضعت معالم دولة مدنية بعد 60 عاما من الحكم العسكري قبل أن تنقض عليها الثورة المضادة وتجهز على مكتسباتها.

نؤكد استمرار تمسكنا بثورتنا وشعاراتها ومكتسباتها، كما أننا سنبذل كل جهدنا لاستكمال مسار هذه الثورة ومبادئها، وهذا ما يستلزم بشكل عاجل توحيد الصفوف لإنقاذ مصر من هذا الكابوس.

أبرز الموقعين على البيان

سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية.

محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية الأسبق.

ثروت نافع برلماني سابق.

أيمن نور المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب غد الثورة.

محمد الفقي رئيس البرلمان المصري بالخارج.

عبد الرحمن يوسف شاعر وسياسي مصري

معتز مطر إعلامي مصري.

طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية السابق.

يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق.

حلمي الجزار برلماني سابق.

جمال حشمت برلماني سابق.

تدهور صحة البلتاجي