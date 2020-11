ترمب يتهم محاميه السابق كوهين بالكذب.. ومانافورت يطلب الرأفة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، محاميه السابق مايكل كوهين بالكذب أمام الكونغرس وتحدث عن مشروع كتاب لم ينشر حول الرئيس الأمريكي اقترحه كوهين مطلع 2018.

التفاصيل:

Wow, just revealed that Michael Cohen wrote a “love letter to Trump” manuscript for a new book that he was pushing. Written and submitted long after Charlottesville and Helsinki, his phony reasons for going rogue. Book is exact opposite of his fake testimony, which now is a lie!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2019