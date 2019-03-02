بالصور: جمهوريون يشبهون أول محجبة في الكونغرس بالإرهابيين

علق جمهوريون لافتة على مبنى مجلس ولاية فيرجينيا الغربية الأمريكية، وصفوا فيها إلهان عمر، أول مسلمة محجبة تدخل الكونغرس الأمريكي، بأنها إرهابية.
التفاصيل:
- شبه الجمهوريون الذين علقوا اللافتة خلال فعالية نظمها الحزب الجمهوري في مبنى مجلس النواب في ولاية غرب فرجينيا، عمر بالإرهابيين الذي نفذوا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، واضعين صورتها جنبا إلى جنب، مع صورة برجي مركز التجارة العالمي.
- كتب الجمهوريون في الجزء العلوي من اللافتة "لن ننسى أبدًا"، في إشارة إلى هجمات سبتمبر/ أيلول 2001، وفي خلفية الصورة يظهر برجا مركز التجارة العالمي يلفّهما اللهب، وفي أسفل اللافتة كتب أمام صورة إلهان عمر "أنا الدليل أنك نسيت".
- العضو الديمقراطي في مجلس ولاية فرجينيا الغربية مايك بوشكين، قال عبر تويتر: "لماذا يكون من الصعب بهذا القدر القول لزملائي الجمهوريين إن من الخطأ تعليق لافتة تحمل الكراهية للإسلام؟".
- وفقًا لمحطة (NBC) الأمريكية، فإن اللافتة أشعلت النقاشات بين الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الولاية والعضو عن الحزب الجمهوري آن ليبرمان.
شجار
- وسائل إعلام أمريكية كشفت أن شجارا نشب بين ممثلين حزبيين جمهوريين وديمقراطيين، نجم عنه إصابة نائب ديمقراطي في ولاية غرب فرجينيا يدعى مايك كابوتو، على خلفية وصف إلهان عمر بأنها إرهابية.
إلهان ترد
- النائبة في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر على الحادث عبر صفحتها في تويتر قائلة: لا عجب أن أوضع على قائمة تصنفني كإرهابية محلية، وأن تكتب عبارة "اغتالوا إلهان" في محطات الوقود في منطقتي.. الجمهوريون المعادون للمسلمين يصورونني كإرهابية، ولا أحد يدينهم!
- في وقت سابق، قالت النائبة إلهان عمر إن الحملة الشعواء التي استهدفتها هي وزميلتها رشيدة طليب مفهومة تماما، لأنهما يقومان بتغييرات جوهرية في النظام الأمريكي.
- إلهان أوضحت أن فكرة أن جميع الأمريكيين -بغض النظر عن هوياتهم- لهم الحق في الحصول على مقعد في مجلس النواب، لم تصبح بعد فكرة راسخة لدى المجتمع الأمريكي بنخبه وقواعده، مضيفة أن النظم بأمريكا لم تُصمم لأناس مثلها هي ورشيدة.
- إلهان عمر قالت إنها لا ترغب في الوقوف موقف المدافع عن هويتها بشكل مستمر كما يريد لها كثيرون، بل ترغب في الدفاع عن أفكارها.
- إلهان أوضحت في لقاء طويل مع موقع "إنترسبت" الأمريكي، أنها لن تُستفز بتنمر منتقديها من اليمين واليمين المتطرف، قائلة إن هناك رغبة لوضعها هي وزميلتها الفلسطينية رشيدة طليب وآخرين بالمجلس في موقف الدفاع المستمر عن هوياتهم.
خلفيات:
- في وقت سابق، قالت النائبة إلهان عمر، إن الرئيس دونالد ترمب (جمهوري) "تاجر في كراهية المسلمين واليهود والمهاجرين".
- تصريحات إلهان عمر جاءت عقب مطالبة "ترمب"، النائبة الديمقراطية المسلمة بالاستقالة من الكونغرس، على خلفية تصريحات لها اعتبرها الرئيس الأمريكي "معادية للسامية".
- انتقدت إلهان في تصريحات الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط "لوبيات" وراء هذا الدعم، لاسيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة "معادية للسامية".
- مجلس النواب المنتخب حديثا في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل.