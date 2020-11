بالصور: جمهوريون يشبهون أول محجبة في الكونغرس بالإرهابيين

علق جمهوريون لافتة على مبنى مجلس ولاية فيرجينيا الغربية الأمريكية، وصفوا فيها إلهان عمر، أول مسلمة محجبة تدخل الكونغرس الأمريكي، بأنها إرهابية.

التفاصيل:

This poster is in your Capitol on a booth sponsored by @WVGOP “When someone shows you who they are, believe them” pic.twitter.com/4k566ztHWo

Today at @WVGOP day, a vendor displayed a sign promoting HATE towards Muslim Americans. Here’s what she had to say… #wvpol pic.twitter.com/ph2bWJAvuf

شجار

إلهان ترد

No wonder why I am on the “Hitlist” of a domestic terrorist and “Assassinate Ilhan Omar” is written on my local gas stations.

Look no further, the GOP's anti-Muslim display likening me to a terrorist rocks in state capitols and no one is condemning them! https://t.co/0ouCaloWqh

— Ilhan Omar (@IlhanMN) March 1, 2019