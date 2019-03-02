بالصور: جمهوريون يشبهون أول محجبة في الكونغرس بالإرهابيين

علق جمهوريون لافتة على مبنى مجلس ولاية فيرجينيا الغربية الأمريكية، وصفوا فيها إلهان عمر، أول مسلمة محجبة تدخل الكونغرس الأمريكي، بأنها إرهابية.

التفاصيل:

شبه الجمهوريون الذين علقوا اللافتة خلال فعالية نظمها الحزب الجمهوري في مبنى مجلس النواب في ولاية غرب فرجينيا، عمر بالإرهابيين الذي نفذوا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، واضعين صورتها جنبا إلى جنب، مع صورة برجي مركز التجارة العالمي.

كتب الجمهوريون في الجزء العلوي من اللافتة "لن ننسى أبدًا"، في إشارة إلى هجمات سبتمبر/ أيلول 2001، وفي خلفية الصورة يظهر برجا مركز التجارة العالمي يلفّهما اللهب، وفي أسفل اللافتة كتب أمام صورة إلهان عمر "أنا الدليل أنك نسيت".

العضو الديمقراطي في مجلس ولاية فرجينيا الغربية مايك بوشكين، قال عبر تويتر: "لماذا يكون من الصعب بهذا القدر القول لزملائي الجمهوريين إن من الخطأ تعليق لافتة تحمل الكراهية للإسلام؟".

وفقًا لمحطة (NBC) الأمريكية، فإن اللافتة أشعلت النقاشات بين الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الولاية والعضو عن الحزب الجمهوري آن ليبرمان.

This poster is in your Capitol on a booth sponsored by @WVGOP “When someone shows you who they are, believe them” pic.twitter.com/4k566ztHWo — (((Mike Pushkin))) (@pushkinforhouse) March 1, 2019

Today at @WVGOP day, a vendor displayed a sign promoting HATE towards Muslim Americans. Here’s what she had to say… #wvpol pic.twitter.com/ph2bWJAvuf — WV Democratic Party (@wvdemocrats) March 1, 2019

شجار

وسائل إعلام أمريكية كشفت أن شجارا نشب بين ممثلين حزبيين جمهوريين وديمقراطيين، نجم عنه إصابة نائب ديمقراطي في ولاية غرب فرجينيا يدعى مايك كابوتو، على خلفية وصف إلهان عمر بأنها إرهابية.

إلهان ترد

النائبة في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر على الحادث عبر صفحتها في تويتر قائلة: لا عجب أن أوضع على قائمة تصنفني كإرهابية محلية، وأن تكتب عبارة "اغتالوا إلهان" في محطات الوقود في منطقتي.. الجمهوريون المعادون للمسلمين يصورونني كإرهابية، ولا أحد يدينهم!

في وقت سابق، قالت النائبة إلهان عمر إن الحملة الشعواء التي استهدفتها هي وزميلتها رشيدة طليب مفهومة تماما، لأنهما يقومان بتغييرات جوهرية في النظام الأمريكي.

إلهان أوضحت أن فكرة أن جميع الأمريكيين -بغض النظر عن هوياتهم- لهم الحق في الحصول على مقعد في مجلس النواب، لم تصبح بعد فكرة راسخة لدى المجتمع الأمريكي بنخبه وقواعده، مضيفة أن النظم بأمريكا لم تُصمم لأناس مثلها هي ورشيدة.

إلهان عمر قالت إنها لا ترغب في الوقوف موقف المدافع عن هويتها بشكل مستمر كما يريد لها كثيرون، بل ترغب في الدفاع عن أفكارها.

إلهان أوضحت في لقاء طويل مع موقع "إنترسبت" الأمريكي، أنها لن تُستفز بتنمر منتقديها من اليمين واليمين المتطرف، قائلة إن هناك رغبة لوضعها هي وزميلتها الفلسطينية رشيدة طليب وآخرين بالمجلس في موقف الدفاع المستمر عن هوياتهم.

No wonder why I am on the “Hitlist” of a domestic terrorist and “Assassinate Ilhan Omar” is written on my local gas stations. Look no further, the GOP's anti-Muslim display likening me to a terrorist rocks in state capitols and no one is condemning them! https://t.co/0ouCaloWqh — Ilhan Omar (@IlhanMN) March 1, 2019

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