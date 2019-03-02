الصين تحتج على بدء كندا تسليم مسؤولة هواوي لواشنطن

احتجت الصين رسميا لدى السلطات الكندية بعد أن بدأ القضاء الكندي إجراءات تسليم المديرة المالية لمجموعة هواوي إلى الولايات المتحدة.

التفاصيل:

الخارجية الصينية قالت إن احتجاز مينغ وانتشو "حادث سياسي خطير"، مؤكدة "الاستياء الشديد والاعتراض الحازم" لبجين على ذلك.

المتحدثة باسم الوزارة قالت إن احتجاز وانتشو "التعسفي يرقى لانتهاك خطير للحقوق القضائية ومصالح المواطن الصيني. وهذه واقعة سياسية خطيرة".

المتحدثة جددت دعواتها للولايات المتحدة بسحب مذكرة اعتقالها بحق مينغ التي من المقرر أن تمثل أمام إحدى محاكم كولومبيا البريطانية الواقعة في أقصى غرب كندا الأربعاء المقبل.

سفارة الصين في كندا قالت إن الأمر "ليس مجرد مسألة قضائية بسيطة، بل اضطهاد سياسي حيال مجموعة صينية للتكنولوجيا المتطورة".

الناطق باسم السفارة قال إن القرار الكندي سيظهر "ما إذا كانت كندا تتبنى (مبدأ) استقلال القضاء أم لا"، مطالبا أوتاوا برفض تسليم مينغ إلى الولايات المتحدة و"الإفراج عنها فورا".

خلفية:

الحكومة الكندية أعلنت، الجمعة، أنها ستسمح بالمضي قدما في قضية تسليم ضد المديرة المالية لشركة هواوي الصينية التي اعتقلت في كندا أواخر العام الماضي.

الادعاء الكندي ذكر أن قرار بدء إجراءات التسليم "يأتي بعد دراسة معمقة ودقيقة للدليل في هذه القضية".

الادعاء الكندي: القرار اتخذ من قبل موظفي وزارة العدل في كندا الذين ينتمون إلى إدارة عامة غير حزبية.

الادعاء: كندا بلد تحكمه أولوية القانون.

الادعاء: هناك أدلة كافية ستقدم إلى القاضي المختص لاتخاذ قرار.

الادعاء: جلسة الاستماع الخاصة بالتسليم ليست محاكمة كما أنها لن تصدر حكما بالإدانة أو البراءة.

الادعاء: إذا تم تسليم شخص من كندا ليواجه المحاكمة في دولة أخرى، فإن هذا الشخص سيخضع للمحاكمة في تلك الدولة.

الادعاء قال إن وانتشو ستمثل الاربعاء المقبل أمام قاض "لتأكيد صدور مذكرة تمهيدية وتحديد موعد لجلسة النظر في طلب تسليمها".

السلطات الكندية أفرجت عن مينغ وانتشو، ابنة مؤسس مجموعة هواوي، بشروط في منتصف ديسمبر/ كانون الأول في فانكوفر حيث تملك منزلين، بعدما سلمت جواز سفرها ودفعت كفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي، نحو 6,6 ملايين يورو، ووافقت على وضع سوار إلكتروني للتعقب.

في أواخر يناير/ كانون الثاني، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى هواوي ومنغ بالتآمر لانتهاك عقوبات أمريكية على إيران.

وزارة العدل الأمريكية اتهمت هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران وسرقة أسرار صناعية من مجموعة "تي موبايل" الأمريكية للاتصالات.

مجموعة هواوي نفت عدة مرات أن تكون ارتكبت أي مخالفة، مؤكدة أنه "لا علم لها بأي أفعال مسيئة ارتكبتها مينغ"، وأنها "واثقة من أن المحاكم الأمريكية ستتوصل إلى نفس النتيجة".

أزمة ترودو: