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سياسة

الصادق المهدي يقدم للسودان "كبسولة التحرير"

2/3/2019

دعا زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي، السبت، الرئيس عمر البشير، إلى التنحي، ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، ضمن ما أسماه "كبسولة التحرير".

وتحدث المهدي، في كلمة له أمام قيادات من حزبه بالعاصمة الخرطوم، عن تقديمه حلا للسودان من أزمته عبر "كبسولة التحرير"، بحسب بيان للحزب.

ماذا قال؟
  • المهدي أوضح أن "كبسولة التحرير تتمثل في رفض إعلان الطوارئ، ورفض عسكرة الإدارة".
  • المهدي: "للخروج من موقف المواجهة الحالي نوجه لرئيس الجمهورية نداء أنك تستطيع أن تحقق للبلاد مخرجا آمنا يحول الاستقطاب الحاد لوحدة وطنية".
  • "النداء هو: رفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، والتنحي، ليقوم نظام جديد يحقق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي".

وأعلن البشير، في 22 من فبراير/ شباط الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديل الدستور.

خلفيات:
  • تشهد مدن سودانية عدة، منذ 19 من ديسمبر/ كانون أول الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، الذي وصل إلى السلطة عام 1989.
  • سقط خلال الاحتجاجات، التي شهد بعضها أعمال عنف، 32 قتيلا، بحسب أحدث إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة "العفو" الدولية، في 11 من فبراير/شباط الماضي، إن عدد القتلى بلغ 51 شخصا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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