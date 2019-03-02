الصادق المهدي يقدم للسودان "كبسولة التحرير"

دعا زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي، السبت، الرئيس عمر البشير، إلى التنحي، ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، ضمن ما أسماه "كبسولة التحرير".

وتحدث المهدي، في كلمة له أمام قيادات من حزبه بالعاصمة الخرطوم، عن تقديمه حلا للسودان من أزمته عبر "كبسولة التحرير"، بحسب بيان للحزب.

ماذا قال؟

المهدي أوضح أن "كبسولة التحرير تتمثل في رفض إعلان الطوارئ، ورفض عسكرة الإدارة".

المهدي: "للخروج من موقف المواجهة الحالي نوجه لرئيس الجمهورية نداء أنك تستطيع أن تحقق للبلاد مخرجا آمنا يحول الاستقطاب الحاد لوحدة وطنية".

"النداء هو: رفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، والتنحي، ليقوم نظام جديد يحقق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي".

وأعلن البشير، في 22 من فبراير/ شباط الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديل الدستور.

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