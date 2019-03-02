الجزائر: انسحابات من سباق الرئاسة والغموض يلُف ترشح بوتفليقة

يلف الغموض مصير ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، مع اقتراب إغلاق باب الترشح، وسط أنباء عن تدهور صحته في سويسرا.

وفي السياق، أفادت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن مصدر طبي قوله: "إن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا".

التفاصيل:

المصدر الذي لم تكشف قناة "روسيا اليوم" عن اسمه، أضاف أن "بوتفليقة كان من المقرر أن يخضع لجراحة، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك".

المصدر: بوتفليقة يتواجد حاليا في الطابق التاسع من مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخله.

تعقيب المستشفى:

المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي، رفض تأكيد صحة الأنباء عن تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة.

نقلت وسائل إعلام عن المتحدث قوله، إن "المستشفى لا علاقة له بتاتا بأي معلومات تنشر في الإعلام، ولا يتبنى مضمون أي خبر مهما كان".

المتحدث قال إنه لا يمكنه أن يؤكد "وجود الرئيس بوتفليقة في المستشفى أصلا".

وكان الرئيس بوتفليقة قد توجه في 24 من فبراير/ شباط الماضي إلى جنيف لمدة 48 ساعة، لإجراء فحوصات طبية دورية، حسب بيان سابق للرئاسة.

مستشفى جنيف الجامعي حيث يرقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (غيتي)

بوتفليقة يقيل مدير حملته الانتخابية:

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه حركة احتجاج لا سابق لها منذ إعلان ترشحه لولاية خامسة، أقال مدير حملته الانتخابية ورئيس وزرائه السابق عبد المالك سلال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

بوتفليقة استبدل سلال الذي كان أدار الحملات الانتخابية الثلاث الأخيرة المظفرة لبوتفليقة (2004و2009و2014) بوزير النقل الحالي عبد الغني زعلان، بحسب ما أفادت الوكالة نقلا عن "مديرية حملة" بوتفليقة.

لم يتم تفسير أسباب هذا التغيير قبل أقل من 36 ساعة من انتهاء أجل ايداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية.

عبد الغني زعلان موظف كبير عمره 54 عاما قضى معظم مسيرته في إدارة الولايات بصفة أمين عام الولايات ثم شغل منصب والي في وهران ثاني أكبر مدن البلاد. وهو غير معروف كثيرا لدى العموم.

وفي غياب بوتفليقة الذي لم يخاطب الجزائريين منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013 ولا يظهر إلا نادرا، وجد سلال نفسه في خط المواجهة الأول لحركة الاحتجاج، ويمكن أن يكون "كبش فداء" بحسب ما قال مراقب لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.

وأضاف المراقب أن "إقالته قد تكون إجابة أولى" على حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة "لكن أثر ذلك قد يكون قصيرا"، حسب المصدر ذاته.

مدير حملة الرئيس الجزائري بوتفليقة ورئيس وزرائه السابق عبد المالك سلال (مواقع التواصل)

تطورات الموقف:

مساء أمس الجمعة، نقلت قناة "يورو نيوز" عن مصدر أمني رسمي لم تسمه، أن الطائرة الرئاسية عادت أدراجها من سويسرا إلى الجزائر العاصمة، من دون أن يكون بوتفليقة على متنها.

نقلت القناة ذاتها عن مصدر حكومي جزائري لم تسمه، أن الرئيس استدعى، الجمعة، مستشاره الدبلوماسي وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسا لوزراء البلاد.

في إشارة لإمكانية عدم ترشح بوتفليقة (81 عاما) لعهدة رئاسية خامسة، قال المصدر إن قائد الجيش طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى الثالث من مارس/آذار، وهو آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية أمام المحكمة الدستورية.

لم يصدر بعد رد رسمي من السلطات الجزائرية بالنفي أو التأكيد لما يتم تداوله حول وضع الرئيس الصحي بمستشفي جنيف، وعودة الطائرة الرئاسية من دونه.

وغدا الأحد الموافق الثالث من مارس/ آذار، تنتهي الآجال القانونية لإيداع المرشحين للرئاسة الجزائرية ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، بحسب ما ينص عليه دستور البلاد.

في 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

ومنذ ذلك الوقت، تشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة.

التظاهرات الحاشدة تنتظر رد المعسكر الرئاسي:

تنتظر الجزائر رد المعسكر الرئاسي على التظاهرات الحاشدة رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان المقبل والتي يتعين أن يقدم بوتفليقة ملف ترشحه لها الأحد، آخر يوم ضمن المهلة القانونية لذلك.

لم يعلق حتى الآن أي مسؤول جزائري على التعبئة الكبيرة للجزائريين، الجمعة، حيث نزلوا بكثافة إلى الشارع تعبيرا عن رفضهم ولاية خامسة لبوتفليقة الذي يبلغ هذا السبت من العمر 82 عاما.

لم يعلن الرئيس الموجود في سويسرا منذ ستة أيام رسميا، لإجراء "فحوص طبية دورية"، موعد عودته إلى البلاد قبل أقل من 48 ساعة من انقضاء المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح منتصف ليل الأحد.

لكن لا يوجد مسوغ قانوني يجبر المرشح للتقدم شخصيا بملفه إلى المجلس الدستوري.

وكان بوتفليقة أنهى أشهرا من التخمينات بشأن ترشحه بإعلانه في العاشر من فبراير/شباط نيته الترشح، لكن هذا الإعلان أدى إلى حركة احتجاج لا سابق لها منذ توليه الحكم في 1999.

وبات ظهور بوتفليقة الذي لم يخاطب الشعب منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013، نادرا وهو يتحرك مستخدما كرسيا نقالا. ولم يدل بتصريحات منذ بداية الاحتجاجات.

انسحابات من السباق الرئاسي:

مسؤول في حزب العمال الجزائري، قال، السبت، إن الحزب اليساري الصغير لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية في 18 من أبريل/ نيسان المقبل، ما يحدث للمرة الأولى منذ 2004.

رمضان يوسف تاعزيبت النائب وعضو المكتب السياسي للحزب قال لفرانس برس: "باستثناء امتناع عضوين، صوت كافة أعضاء اللجنة المركزية لصالح عدم المشاركة".

المسؤول في حزب العمال قال: "من واجب الحزب أن يأخذ في الاعتبار المسار الثوري الجاري في البلاد".

المسؤول: "هناك ملايين الجزائريين الذين يطالبون برحيل هذه المنظومة، وهذه الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تستجيب لهذا التطلع الحقيقي للتغيير".

تاعزيبت: " إذا تم الابقاء على الجدول (الانتخابي) كما هو فان البلاد عرضة لمخاطر كبرى. لا يمكننا المشاركة في أمر ينذر بإغراق البلاد فيما لا يمكن إصلاحه".

وكانت لويزا حنون الأمينة العامة للحزب ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014، وحصلت على نسب ضئيلة من الاصوات (بين 1 و4,2 بالمئة).

من جهة أخرى، ينتظر أن يعلن علي بنفليس أبرز منافسي بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 ورئيس وزرائه الأسبق، الأحد عن قراره بالترشح من عدمه.

أما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 من دون أن يكون لديه حزب أو تاريخ عسكري معروف، فقد أعلن ترشحه واعدا بإقامة "جمهورية ثانية" في الجزائر، لكنه متكتم جدا منذ عدة أسابيع.

أبرز حزب إسلامي في الجزائر لا يستبعد المقاطعة:

عبد الرزاق مقري رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" ومرشحه المعلن للانتخابات الرئاسية، قال إنه لا يستبعد التخلي عن الترشح على أن يتخذ قراره النهائي، غدا الأحد، آخر يوم في المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح.

رئيس الحركة الإسلامية الأبرز في الجزائر والتي تعتبر من تيار الإخوان المسلمين، قال لـ "فرانس برس" إن ملف الترشح سيقدم للمجلس الدستوري، الأحد "متى قررنا بالفعل تقديم ترشحنا".

وكانت "حركة مجتمع السلم" ضمن الائتلاف الرئاسي حتى 2012 ولها 34 نائبا في البرلمان. ولم يسبق لها أن قدمت مرشحا للانتخابات الرئاسية.

ودعا الحزب في بيان، مساء أمس الجمعة، إثر التظاهرات الحاشدة رفضا لترشح بوتفليقة، "السلطات إلى الإصغاء لصوت الشعب" و"التوقف عن فرض أمر عبثي".

عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية

وحتى الأن لم يقدم اي مرشح بارز ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.

إصابات ووفاة مواطن في الاحتجاجات:

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، السبت، عن وزارة الصحة قولها إن العدد الإجمالي للمصابين خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد أمس الجمعة بلغ 183 مصابا.

للجمعة الثانية على التوالي، خرج مئات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات حاشدة في العاصمة ومعظم المحافظات، ضد ترشح بوتفليقة، لولاية خامسة في انتخابات 18 من أبريل/ نيسان المقبل.

خرجت المظاهرات احتجاجا على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لفترة رئاسية خامسة. وقال مسؤولون في وقت سابق إن شخصا توفي بأزمة قلبية خلال الاحتجاجات.

طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين بوتفليقة (82 عاما) بالتخلي عن سعيه لإعادة انتخابه في الانتخابات التي ستجرى في أبريل/ نيسان في أكبر مسيرات مناهضة للحكومة منذ احتجاجات الربيع العربي قبل ثماني سنوات.

وكانت أغلب الاحتجاجات سلمية إلا أن اشتباكات بين الشرطة ومحتجين نشبت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة قرب القصر الرئاسي في العاصمة. لكن الهدوء ساد العاصمة، السبت.

خرج مئات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات حاشدة في العاصمة ومعظم المحافظات، ضد ترشح بوتفليقة، لولاية خامسة (رويترز)

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