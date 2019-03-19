مصر: بعد إصابته بجلطة دماغية وسم الحياة للبلتاجي يتصدر تويتر

أطلق نشطاء على مواقع التواصل حملة الكترونية تحت وسم الحياة للبلتاجي تضامنا مع القيادي في جماعة الإخوان بمصر الدكتور محمد البلتاجي بعد تدهور حالته الصحية، بحسب بيان لأسرته.
هاشتاغ " #الحياة_للبلتاجي " يتصدر تويتر بعد بيان لأسرة أحد رموز ثورة يناير الدكتور #محمد_البلتاجي يشتكون فيه رفض المحكمة نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالجلطة الدماغية ومواجهته القتل البطيء في زنزانة انفرادية بسجن العقرب pic.twitter.com/02XcjaNxtS
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2019
قُتلت بنته.
سُجن هو وابنه.
أُخفي ابنه قسريا بعد أن برئه القضاء بعد ٤ سنين سجن.
حُكم عليه بثلاث أحكام إعدام و١٧٠سنة سجن.
والآن يُقتل بطئاً بالإهمال الطبي حيث أصيب بجلطة.
انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ.
تحدثوا عنهم ولو بكلمة..
#الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/YDPuxpukKa
— Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) March 18, 2019
لم ألتقي فى حياتى بالدكتور البلتاجي ويقينى أننى مختلف معه فكرياً فى الكثير من الأمور ولكنى لا أفهم إطلاقاً مايحدث معه وغيره من السجناء من حرمان من حقوق أساسية يجب ان تتوفر لكل انسان وتحت أي ظرف! ليست هذه مصر التى أعرفها ولا مصر التى نريد ان نراها… https://t.co/8lcbm6bJza
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 18, 2019
تحية واحتراما ودعاء لأخي الحبيب #محمد_البلتاجي ولأسرة البلتاجي كلها … لكم المجد… وبمثلكم ينتصر الوطن على عقده… وعلى أعدائه#الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/vbYTvCTs1M
— الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) March 18, 2019
محمد البلتاجي شخص من أنقي من عرفت في مجال الخدمة العامة في مصر. مصري أصيل شجاع كريم نبيل خدوم محب لمن حوله لا يحمل كرهه و لا ضغينه في صدره لأحد متيم بحب وطنه و أهله خادم لهم مضحي في سبيل ذلك بالكثير.جسر من جسور التواصل بين الجميع و لا تاخذه في الحق لومة لائم #الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/aiezf5vh8a
— Hatem Azzam (@HatemAzzam) March 18, 2019
الدكتور محمد #البلتاجي نبيلٌ من نبلاء الرجال، ورجلٌ شهْمٌ ممن قدموا الغالي والنفيس في خدمة بلدهم وأمتهم.. فواجب جميع أبناء الأمة الوقوف إلى جانب حقه في الدواء والحريّة والحياة الكريمة.. فلا مستقبل لأمة يهان خيارها، ويُقيَّد أحرارها، وهي قاعدةٌ راكدةٌ #الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/vD106C0cuB
— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) March 18, 2019
#الحياة_للبلتاجي
كان الصديق النبيل
قبيل الانقلاب في المغرب لحضور مؤتمر عربي كموفد من #المجلس_القومي_لحقوق_الانسان فعجل برجوعه ليكون كما كان دائما في الصفوف الأولى للثورة
لم يتخلف واولاده عن مواقف الرجولة والشرف
استشهدت ابنته الوحيدة وسجن أولاده ونفيت زوجته
سلام عليكم آل البلتاجي pic.twitter.com/fES6JeZjNf
— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) March 18, 2019
هو"البلتاجي"الرائع الذي مارس السياسة بضمير الطبيب وعقل الفيلسوف ووجدان الشاعر المحب. سلام عليك في زنزانة تستضيء بك.
#الحياة_للبلتاجي
— wael kandil (@waiel65) March 18, 2019
العلاج الطبي حق كل معتقل بغض النظر عن الأحكام الصادرة بحقه، بغض النظر عن تصنيفه السياسي واختلافك مع أفكاره. هذه بديهيات حقوق الإنسان المتفق عليها من عشرات السنين.#الحياة_للبلتاجي
— layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) March 18, 2019
المناضل المحترم
الدكتور محمد البلتاجي
كل جريمته أنه أكتشف السيسي مبكرا"… #الحياة_للبلتاجي
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 18, 2019
عقمت النساء أن يلدن مثل محمد البلتاجي
والله ذلت أُمَّة لا تعرف لمثل هذا البطل قدره !!#الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/LSZ8XKPPiI
— عزت النمر (@EZZATNEMER) March 18, 2019