مصر: بعد إصابته بجلطة دماغية وسم الحياة للبلتاجي يتصدر تويتر

أطلق نشطاء على مواقع التواصل حملة الكترونية تحت وسم الحياة للبلتاجي تضامنا مع القيادي في جماعة الإخوان بمصر الدكتور محمد البلتاجي بعد تدهور حالته الصحية، بحسب بيان لأسرته.

التفاصيل:

أسرة البلتاجي قالت، إنه "يواجه القتل البطيء في زنزانة انفرادية" بمحبسه جنوبي القاهرة.

بيان للأسرة جاء بعد أيام من طلب البلتاجي عرضه على أحد المستشفيات؛ لمعاينة حالته الصحية بعد إصابته بجلطة دماغية، إلا أن مصدر أمني آنذاك صحة الواقعة مؤكدًا في تصريحات صحفية أنه "بصحة جيدة".

هاشتاغ " #الحياة_للبلتاجي " يتصدر تويتر بعد بيان لأسرة أحد رموز ثورة يناير الدكتور #محمد_البلتاجي يشتكون فيه رفض المحكمة نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالجلطة الدماغية ومواجهته القتل البطيء في زنزانة انفرادية بسجن العقرب pic.twitter.com/02XcjaNxtS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2019

البيان أضاف أنه "لا يزال التعنت في منع البلتاجي من عرضه على المستشفى، بالرغم من تدهور صحته واحتياجه الشديد لمتابعة طبية وعمل تحاليل وفحوصات".

الأسرة لفتت إلى أنها سلمت إدارة محبسه (سجن العقرب) كل نفقات خروجه للعلاج.

قُتلت بنته. سُجن هو وابنه. أُخفي ابنه قسريا بعد أن برئه القضاء بعد ٤ سنين سجن. حُكم عليه بثلاث أحكام إعدام و١٧٠سنة سجن. والآن يُقتل بطئاً بالإهمال الطبي حيث أصيب بجلطة. انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ. تحدثوا عنهم ولو بكلمة.. #الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/YDPuxpukKa — Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) March 18, 2019

الأسرة طالبت بـ"السماح للمؤسسات الحقوقية والدولية لإرسال فريق طبي يقوم بتقييم الوضع الصحي وتقديم الرعاية في مكان مؤهل لذلك، بإشراف طبي متخصص في مستشفى على نفقته الخاصة".

لم ألتقي فى حياتى بالدكتور البلتاجي ويقينى أننى مختلف معه فكرياً فى الكثير من الأمور ولكنى لا أفهم إطلاقاً مايحدث معه وغيره من السجناء من حرمان من حقوق أساسية يجب ان تتوفر لكل انسان وتحت أي ظرف! ليست هذه مصر التى أعرفها ولا مصر التى نريد ان نراها… https://t.co/8lcbm6bJza — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 18, 2019

الأسرة أضافت: على الأقل انتداب طبيب من هناك (من السجن) يشرف على متابعة حالته، فكيف يترك في زنزانة انفرادية وهو يعاني ولا يستطيع حتى أن يقوم باحتياجاته الشخصية".

البيان وصف وضع البلتاجي بأنه "تصفية سياسية انتقامية وقتل بطيء".

تحية واحتراما ودعاء لأخي الحبيب #محمد_البلتاجي ولأسرة البلتاجي كلها … لكم المجد… وبمثلكم ينتصر الوطن على عقده… وعلى أعدائه#الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/vbYTvCTs1M — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) March 18, 2019

تقرير طبي

النيابة العامة قدمت للمحكمة، الاثنين، تقريرا طبيا عن حالة البلتاجي الصحية يفيد بتوقيع الكشف الطبي عليه.

التقرير أظهر أن الصدر والقلب سليم وضغط الدم في الحدود الطبيعية وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية.

محمد البلتاجي شخص من أنقي من عرفت في مجال الخدمة العامة في مصر. مصري أصيل شجاع كريم نبيل خدوم محب لمن حوله لا يحمل كرهه و لا ضغينه في صدره لأحد متيم بحب وطنه و أهله خادم لهم مضحي في سبيل ذلك بالكثير.جسر من جسور التواصل بين الجميع و لا تاخذه في الحق لومة لائم #الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/aiezf5vh8a — Hatem Azzam (@HatemAzzam) March 18, 2019

التقرير تابع أن "المذكور" واعي ومُدرك للزمان والمكان والأشخاص والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة.

التقرير الطبي أشار بأن البلتاجي يتم "متابعته طبيًا بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن، علمًا أن القطاع به مستشفيات مُجهزة لعلاج النزلاء، وصرف الأدوية الأزمة لعلاجهم، والحالة العامة مستقرة".

الدكتور محمد #البلتاجي نبيلٌ من نبلاء الرجال، ورجلٌ شهْمٌ ممن قدموا الغالي والنفيس في خدمة بلدهم وأمتهم.. فواجب جميع أبناء الأمة الوقوف إلى جانب حقه في الدواء والحريّة والحياة الكريمة.. فلا مستقبل لأمة يهان خيارها، ويُقيَّد أحرارها، وهي قاعدةٌ راكدةٌ #الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/vD106C0cuB — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) March 18, 2019

خلفيات:

في 3 مارس / آذار الجاري، طالب البلتاجي، بعرضه على أحد المستشفيات؛ لمعاينة حالته الصحية بعد إصابته بجلطة دماغية، وذلك خلال جلسات محاكمته، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" الذي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب و23 آخرين.

#الحياة_للبلتاجي

كان الصديق النبيل

قبيل الانقلاب في المغرب لحضور مؤتمر عربي كموفد من #المجلس_القومي_لحقوق_الانسان فعجل برجوعه ليكون كما كان دائما في الصفوف الأولى للثورة

لم يتخلف واولاده عن مواقف الرجولة والشرف

استشهدت ابنته الوحيدة وسجن أولاده ونفيت زوجته

سلام عليكم آل البلتاجي pic.twitter.com/fES6JeZjNf — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) March 18, 2019

آنذاك قال البلتاجي، إنه أصيب بجلطة دماغية، في 15 يناير / كانون الثاني الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمني وانحراف لسانه وإصابته بعدم إدراك.

البلتاجي، هو برلماني سابق، وأحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان، وأصدرت المحاكم بحقه أحكامًا أولية بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا.

هو"البلتاجي"الرائع الذي مارس السياسة بضمير الطبيب وعقل الفيلسوف ووجدان الشاعر المحب. سلام عليك في زنزانة تستضيء بك.

#الحياة_للبلتاجي — wael kandil (@waiel65) March 18, 2019

تقول منظمات حقوقية إن سجن "العقرب" يقبع فيه أعداد كبيرة من كوادر وقيادات جماعة الإخوان، وغيرهم من المعارضين للسلطات الحالية، وفيه يتعرضون لـ"انتهاكات حقوقية"، الأمر الذي تنفيه السلطات المصرية.

العلاج الطبي حق كل معتقل بغض النظر عن الأحكام الصادرة بحقه، بغض النظر عن تصنيفه السياسي واختلافك مع أفكاره. هذه بديهيات حقوق الإنسان المتفق عليها من عشرات السنين.#الحياة_للبلتاجي — layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) March 18, 2019

النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

المناضل المحترم

الدكتور محمد البلتاجي

كل جريمته أنه أكتشف السيسي مبكرا"… #الحياة_للبلتاجي — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 18, 2019