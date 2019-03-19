فيديو "رؤوس الخنازير" يظهر من جديد بعد مجزرة المسجدين

بعد حادثة مجزرة المسجدين في نيوزيلندا التي هزت العالم، جرى من جديد تداول فيديو يظهر قيام "يمينيين متطرفين" إلقائهم صناديق بداخلها رؤوس خنازير أمام مسجد النور الذي شهد المجزرة.

التفاصيل:

تعود حادثة الخنازير إلى عام 2016، عندما قام متطرف يدعى "فيليب نيفيل آربس" برمي صناديق تحتوي على رؤوس خنازير أمام مسجد النور في مدينة كرايست تشيرش، كما ظهر في فيديو مصور.

صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية ذكرت، الثلاثاء، أن آربس نشر فيديو فعلته عام 2016 بين خلية مكونة من 20 صديقا من النازيين الجدد في نيوزيلندا، قبل أن يظهر مجددًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الإنترنت بعد المجزرة.

عقب واقعته، مثل آربس أمام محكمة في كرايست تشيرش، وأدين بتهمة ارتكاب سلوك مهين، وتم تغريمه 800 دولار أمريكي، وفق المصدر ذاته.

في فيديوهات آخرى وثقها آربس، على ما يبدو للتفاخر بها أمام أصدقاء خليته، بعد رفض الطعن الذي قدمه، قال الأول "لقد كان اعتداء متعمدًا، وجريمة متعمدة ضد المسلمين.. هذا كان كلام القاضي"، مضيفًا بنبرة استهزاء "من الواضح أن القاضي يعرفني جيدًا".

يظهر في التسجيلات آربس وهو يردد عبارات عنصرية تدعو إلى تفوق العرق الأبيض، وإخراج هؤلاء (يقصد المسلمين والمهاجرين على ما يبدو) من البلاد.

بحسب الصحيفة المحلية، رافق آربس إلى المسجد في عام 2016، اثنان من رفاقه، وقفوا على عتبة المسجد وأدوا تحية هتلر النازية أمام الكاميرا.

بينما كان يحمل آربس صناديق رؤوس الخنازير للرمي بها على أرض المسجد، قال إنه يتمنى لو أن تلك الصناديق مملوءة بشيء آخر.

الصحيفة قالت إنها تتحفظ على نشر تلك الفيديوهات.

مع تداول أنباء مجزرة المسجدين في نيوزلندا، كتب آربس، في صفحة على فيسبوك، أطلقت في وقت سابق للترويج لحملة "حظر البرقع": "ممتاز"، في إشارة لدعمه لذلك العمل، بحسب المصدر ذاته.

خلفيات: