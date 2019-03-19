شاهد: بآيات من القرآن..برلمان نيوزيلندا يفتتح أولى جلساته

عقب الهجوم مباشرة، أظهر مواطنون نيوزيلنديون نماذج للتضامن مع المسلمين، من خلال بنائهم نصبا تذكاريا لضحايا الهجوم في الشارع الذي يقع فيه المسجد، ووضعوا الورود على النصب