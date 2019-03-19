شاهد: المعارضة الفنزويلية تسيطر على منشآت دبلوماسية في أمريكا

سيطر ممثلون لزعيم المعارضة في فنزويلا- خوان غوايدو- على ثلاث منشآت دبلوماسية في الولايات المتحدة مع تكثيف المعارضة مساعيها للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

منشآت فنزويلا في أمريكا.. بيد المعارضة:

قال كارلوس فيكيو مبعوث زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إلى الولايات المتحدة إن ممثلين لغوايدو سيطروا على ثلاث منشآت دبلوماسية في الولايات المتحدة، الإثنين.

المعارضة الفنزويلية سيطرت على مبنيين يتبعان وزارة الدفاع الفنزويلية في واشنطن ومبنى قنصلي في نيويورك، وقال كارلوس فيكيو، إن المعارضة تتوقع السيطرة على السفارة في واشنطن "في الأيام القادمة".

حماية أصول الشعب الفنزويلي.. أم احتلال قسري وغير شرعي؟

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو- غيتي

دخل كارلوس فيكيو، المعيّن من غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة، مبنيين عسكريين فنزويليين في واشنطن، فيما تولى المستشار غوستافو ماركانو القنصلية في نيويورك.

فيكيو قال" نحن نقوم باستعادة وحماية أصول الشعب الفنزويلي لوقف النظام الغاصب من مواصلة سرقتها وتدميرها كما فعل في السنوات العشرين الأخيرة".

وزير خارجية فنزويلا "خورخي أريازا" الموالي للرئيس نيكولاس مادورو ندد "بالاحتلال القسري وغير الشرعي".

الحكومة الفنزويلية، وصفت في بيان على توتير تلك الخطوة "بالانتهاك الخطير جدا للالتزامات الدولية للحكومة الأمريكية" وهددت باتخاذ خطوات مماثلة في فنزويلا.

كارلوس فيكيو، قال" في الأيام القادمة ستقوم البعثة بحيازة السفارة الفنزويلية رغم أن حساباتها مجمدة، وقال مصدر مقرب من فيكيو إنه يتحتم الحصول على موافقة الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة لاستخدامها.

متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أكد أن إدارة الرئيس دونالد ترمب التي اعترفت مع 50 دولة أخرى بغوايدو رئيسا انتقاليا، تدعم تلك الخطوة.

المتحدث أوضح لفرانس برس أن " ذلك تطور مرحب به في علاقاتنا الثنائية مع فنزويلا.. إن سياسة الولايات المتحدة هي دعم الديموقراطية في فنزويلا والرئيس الانتقالي غوايدو والجمعية الوطنية التي هي المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديموقراطيا في البلاد".

دمية في يد أمريكا:

غوايدو أعلن نفسه رئيسا ومادورو وصفه بالدمية-رويترز