روسيا: الشعب الجزائري هو من يقرر مصيره دون تدخلات خارجية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن موسكو تعارض أي تدخل خارجي في شؤون الجزائر، وإنها تشعر بالقلق إزاء الاحتجاجات وترى محاولات لزعزعة استقرار الوضع في البلاد.

وأدلى لافروف بهذه التعليقات قبل محادثات في موسكو مع نائب رئيس الوزراء الجزائري ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.

من ناحية أخرى، دعا زعماء سياسيون ومعارضون، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، للتنحي، والجيش لعدم التدخل والحكومة للاستقالة واقترحوا إجراء انتخابات بعد فترة انتقالية.

تصريحات لافروف ولعمامرة:

لافروف: لا نقبل بتاتًا بمحاولات توتير الوضع في الجزائر.

لافروف: موسكو تعارض أي تدخل خارجي في شؤون الجزائر.

لافروف: الشعب الجزائري هو الذي سيقرر مصيره بناء على قرارات حكومته والدستور الحالي.

لافروف: نشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرهم بأنفسهم.

وزير الخارجية الجزائري لعمامرة: زيارتي إلى روسيا تهدف إلى تسليم رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

لعمامرة: أطلعت لافروف على الوضع الحالي في الجزائر.

لعمامرة: الشباب الجزائري ينادي بتغييرات مهمة وجوهرية في منظومة الحكم السياسي في البلاد.

معارضون يدعون بوتفليقة للتنحي:

دعت مجموعة جديدة من الزعماء السياسيين وشخصيات معارضة في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته أواخر شهر أبريل/ نيسان المقبل.

حثت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيان الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية على ضمان مهامهم الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب السياسية.

دعت الحكومة الجزائرية للاستقالة وإلى حل مجلسي الشعب والأمة.

طالبت التنسيقية الوطنية بالدخول في مرحلة انتقالية تمكن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني.

طالبت بتشكيل رئاسة جماعية مكونة من شخصيات وطنية نزيهة تتعهد بعدم البقاء في السلطة بعد الفترة الانتقالية.

دعت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعينها الرئاسة الجماعية تُكلف بتصريف أعمال الدولة.

طالبت بإطلاق حوار وطني جامع يحدد الجوانب العملية لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات في الفترة التي تعقب المرحلة الانتقالية.

البيان أشار إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تغيير جذري في النظام القائم بناء على أسس جديدة ومن طرف أشخاص جدد.

من بين الشخصيات البارزة التي تشملها التنسيقية المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، والقيادي المعارض كريم طابو، ووزير الخزانة السابق علي بن واري، والإسلاميان المعروفان مراد دهينة وكمال قمازي.

وخرجت مظاهرات في الجزائر العاصمة وعدة ولايات أخرى دعما للحراك الشعبي، ورفضا لتمديد العهدة الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد على سلمية حراكهم، ورددوا هتافات تؤكد على مشروعية مطالبهم.

كما نظم الأطباء في الجزائر العاصمة مسيرة وصلت إلى ساحة أول مايو تنديدا بقرارات الرئيس الجزائري وما وصفوه بتمديد الولاية الرابعة.

وكان الأطباء وطلاب الطب قد أعلنوا خروجهم في هذه المسيرات وهم يرتدون المعاطف البيضاء. وقد احتشدت قوات مكافحة الشغب في المرادية قرب مقر الرئاسة وأمام المجلس الدستوري وكلية الطب.

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