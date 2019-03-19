رئيس وزراء أستراليا يدعو لمكافحة التطرف عبر الإنترنت

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون حكومات العالم للضغط على شركات التكنولوجيا لمعالجة مشكلة انتشار المحتوى المتطرّف، وذلك في أعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

وفي رسالة نشرت، الثلاثاء، ناشد موريسون نظيره الياباني شينزو آبي الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين في يونيو/حزيران المقبل إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال القمّة التي ستعقد في مدينة أوساكا.

تأجيج المشاعر ضد المهاجرين:

موريسون يخوض حملة انتخابية صعبة للفوز بولاية ثانية في وقت يواجه فيه حزبه اتّهامات بتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين بقصد استمالة الناخبين المحافظين.

منذ المجزرة التي ارتكبها متطرّف أسترالي من دعاة تفوّق العرق الأبيض في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، الجمعة الماضي، وراح ضحيّتها 50 قتيلاً و50 جريحا، أدان موريسون مرارا وجهارا التطرّف.

رئيس الوزراء الأسترالي، هاجم شركات التكنولوجيا العملاقة بسبب عجزها عن منع انتشار المحتوى المتطرّف، مثل عملية البثّ المباشر عبر فيسبوك التي قام بها منفّذ المجزرة لوقائع قتله المصلّين في أحد المسجدين.

كبح جماح التطرف: