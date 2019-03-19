رئيس وزراء أستراليا يدعو لمكافحة التطرف عبر الإنترنت

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون حكومات العالم للضغط على شركات التكنولوجيا لمعالجة مشكلة انتشار المحتوى المتطرّف، وذلك في أعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.
وفي رسالة نشرت، الثلاثاء، ناشد موريسون نظيره الياباني شينزو آبي الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين في يونيو/حزيران المقبل إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال القمّة التي ستعقد في مدينة أوساكا.
تأجيج المشاعر ضد المهاجرين:
- موريسون يخوض حملة انتخابية صعبة للفوز بولاية ثانية في وقت يواجه فيه حزبه اتّهامات بتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين بقصد استمالة الناخبين المحافظين.
- منذ المجزرة التي ارتكبها متطرّف أسترالي من دعاة تفوّق العرق الأبيض في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، الجمعة الماضي، وراح ضحيّتها 50 قتيلاً و50 جريحا، أدان موريسون مرارا وجهارا التطرّف.
- رئيس الوزراء الأسترالي، هاجم شركات التكنولوجيا العملاقة بسبب عجزها عن منع انتشار المحتوى المتطرّف، مثل عملية البثّ المباشر عبر فيسبوك التي قام بها منفّذ المجزرة لوقائع قتله المصلّين في أحد المسجدين.
كبح جماح التطرف:
- موريسون، قال للصحفيين إنّ مسؤولي شركات التكنولوجيا "هم الذين ابتكروا هذه القدرات، وفي الغالبية العظمى من الحالات، هي متاحة لأغراض سلمية وسعيدة، لكنّنا نعرف أنّه يمكن للإرهابيين من شتّى الأنواع أن يستخدموها كأسلحة".
- إذا كان بإمكانهم كتابة خوارزمية لضمان أنّ الإعلانات التي يريدونك أن تشاهدها ستظهر على هاتفك المحمول، فأنا واثق تماماً من أنّهم قادرون على أن يكتبوا خوارزمية لإزالة محتوى الكراهية من على منصّات التواصل الاجتماعي.
- أنا واثق من أنّنا نستطيع العمل سويًا للتأكّد من أنّهم يحمون مواطنينا من طريق ضمان أنّ الأدوات التي طوّروها لا يتمّ استخدامها كأسلحة من قبل الإرهابيين لنشر أجنداتهم المتعلّقة بالكراهية.
- زعيم المعارضة في أستراليا "بيل شورتين" أيّد هذه الدعوة وقال مخاطباً منصّات التواصل الاجتماعي "إذا ساعدتم في تكوين المستنقع، فلا يمكنكم الاختفاء عندما تبدأ الأشياء الشريرة بالخروج منه".