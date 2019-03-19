الخبر الجزائرية: هؤلاء تسببوا في سقوط عبد العزيز بوتفليقة

تحت عنوان "رجال تسببوا في سقوط بوتفليقة"، تحدث تقرير في صحيفة الخبر الجزائرية عمن وصفهم بالمعاول التي تهدم حكم الرئيس الجزائري، وتشوّه صورته وهو على قيد الحياة.

ماذا جاء في التقرير؟

كاتب التقرير تحدث عن أفراد الزمرة المحيطة بالرئيس الذين دأبوا، وفق قوله، على مدار الـ 20 سنة الماضية، على تشجيعه ومباركة كل قرار يُبعد به كل من تسول له نفسه مناقشته في أبسط القرارات.

ذكر التقرير بالاسم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وكذلك الوزيرين السابقين عمار غول وعمارة بن يونس، وأمين عام جبهة التحرير الوطني السابق جمال ولد عباس، الذي رأى التقرير أنه تجاوز كل خطوط التملق لبوتفليقة.

التقرير كشف أنه بعد فوز بوتفليقة بالعهدة الرابعة في 2014، زاد عدد المتهافتين على مساندته والدفاع عنه في السراء والضراء، بل وشتم الجزائريين من أجله. وكانت البداية مع الحليف الاستراتيجي، أحمد أويحيى.

لعبة السلطة الخطيرة:

تحت عنوان "لعبة السلطة الخطيرة في مواجهة التعبئة الشعبية"، ذكرت صحيفة الوطن الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن النظام الجزائري، بدلا من توفير ضمانات، وإرسال إشارات قوية عن حسن نيته، شرع فيما يبدو أنها مناورات لإفشال تعبئة المواطنين.

وصفت الصحيفة عمل الدبلوماسي السابق الأخضر الإبراهيمي بالنهج المشبوه، وقالت إن الإبراهيمي، الذي يدعي بألا أحد كلفه حتى الآن بمهمة، ما يزال في الوقت ذاته يستقبل شخصيات و"ممثلين عن المجتمع المدني.

قالت الصحيفة إن ما يفعله الإبراهيمي لا يبعث على الاطمئنان متهمة إياه بالعمل على شق صفوف ناشطي حراك الشارع من خلال البحث عن شخصيات شبابية بغرض مناقشة حلول سياسية محتملة.

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