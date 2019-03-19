إشادة عالمية برئيسة وزراء نيوزيلندا بعد مجزرة المسجدين

قالت واشنطن بوست في تقرير لها إن العالم أشاد برئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن لرد فعلها القوي والفوري على مجزرة المسجدين الجمعة الماضية.

ووصفت الصحيفة أداء أرديرن عقب المجزرة بأنه رائع واستثنائي.

وقد عززت التصريحات الأخيرة لأرديرن، التي وعدت فيها بأنها لن تنطق اسم منفذ الهجوم على المسجدين بمدينة كرايست تشيرش، من الصورة التي ظهرت بها منذ بداية الأزمة كقائدة حقيقية تجمع بين الحزم مع مرتكب الجريمة والتعاطف مع الضحايا وأسرهم.

مواقف أرديرن منذ الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل خمسين شخصا قوبل بإشادة عالمية، كما ساهم في طمأنة المسلمين في بلادها بعد الهجوم الإرهابي غير المسبوق، كما تداول كثيرون صورها بغطاء الرأس وهي تعزي أسر ضحايا الهجوم الإرهابي، معبرين عن إعجابهم بأدائها في الأزمة.

واشنطن بوست

الكاتب بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إيشان ثرور كتب اليوم الثلاثاء في مقال بعنوان "العالم يراقب جاسيندا أرديرن": المراقبون أثنوا على الهدوء والعاطفة اللتين أظهرتهما في أعقاب أسوأ حادث قتل جماعي في تاريخ بلادها الحديث. لقد ترأست عدة وفود من العاصمة ولينغتون إلى مدينة كرايست تشيرش، وارتدت حجابا أسود، وعبرت عن حزنها مع أقارب وأصدقاء الضحايا. كما وعدت بتغطية تكاليف جنازات جميع القتلى".

استشهد إيشان بتصريح بريس إدواردز، الأستاذ بجامعة فيكتوريا في ولينغتون، لوكالة رويترز والذي قال فيه "أداء أرديرن كان استثنائيا، وأعتقد أنها ستحظى بإشادة قوية بسببه محليا ودوليا".

واشنطن بوست: المراقبون أثنوا على الهدوء والعاطفة اللتين أظهرتهما أرديرن

الغارديان

الكاتبة سوزان مور جعلت عنوان مقالها بصحيفة الغارديان البريطانية اليوم الثلاثاء هو "أرديرن تظهر للعالم ما هي القيادة الحقيقية: العطف والحب والنزاهة".

مور أوضحت في مقالها أن رد فعل رئيسة الوزراء النيوزيلندية على الهجوم بمدينة كرايست تشيرش كان مزيجا من الصلابة والتعاطف والوضوح الكامل. لقد أعطتنا رؤية عن عالم أفضل".

مور أضافت "لقد تواصلت بشكل سريع وفوري، وقدمت لنيوزيلندا أكبر قدر تستطيعه من المعلومات وتحدثت للناس بلغة تنطق بما لا يمكن وصفه، وهو التعبير عن الصدمة والحزن".

مور أشادت أيضا بحرص رئيسة الوزراء النيوزيلندية على التأكيد على أن المسلمين في بلادها ليسوا "آخر" وإنما "هم نحن" وأن بلادها تفخر بالتنوع الموجود بها.

العواطف التي أظهرتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية تجاه المسلمين وأسر الضحايا أعقبها تعهد منها بتشديد قوانين حيازة السلاح، والتأكيد على خطورة اليمين المتطرف.

موقع شبكة سكاي البريطانية