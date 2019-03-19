إحالة علاء الأسواني للقضاء العسكري بتهمة إهانة السيسي

قال الكاتب المصري علاء الأسواني، الثلاثاء، أنه تم أحالته للقضاء العسكري بتهمة إهانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

التفاصيل:

ناشر كتب علاء الأسواني بالفرنسية أعلن من باريس الثلاثاء، أن الكاتب المصري الشهير ملاحق قضائيا في بلاده بتهم "إهانة الرئيس والقوات المسلحة والمؤسسات القضائية المصرية".

دار نشر "أكت سود" قالت في بيان "إن علاء الأسواني ملاحق قضائيا من قبل النيابة العامة العسكرية بتهم "إهانة الرئيس (عبد الفتاح السيسي) والقوات المسلحة والمؤسسات القضائية المصرية".

البيان أضاف "أن الاتهامات الموجهة إلى علاء الأسواني تستند إلى مقالات يكتبها في دويتش فيله العربية وإلى روايته الأخيرة (جمهورية كأن) التي تروي أحداث ثورة العام 2011".

"نعم أنا متهم"

الأسواني كتب، الثلاثاء، مقال في موقع "دويتش فيله" بالعربية، جاء عنوانها "نعم أنا متهم في قضية عسكرية".

جاء في المقال "منذ يومين علمت أنه تم إحالتي إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام بسبب روايتي الأخيرة والمقالات التي أكتبها في هذا المكان" في إشارة إلى موقع دويتش فيله.

الأسواني أضاف "جريمتي الوحيدة أنني كاتب أعبر عن رأيي وأوجه النقد إلى من يستحقه حتى لو كان (الرئيس) السيسي نفسه".

الأسواني ختم مقاله بـ "سيادة المدعي العام العسكري، إذا كانت جريمتي هي التعبير بصراحة عن أفكاري فإني معترف وفخور بها. إن ما تعتبرونه جريمة أعتبره واجب الكاتب وشرفه ولسوف أستمر في ارتكاب هذه الجريمة حتى نهاية العمر".

لم تعلن السلطات الرسمية بعد عن ملاحقات قضائية بحق الكاتب الأسواني. إلا أن مصادر قضائية إضافة إلى منظمة غير حكومية تدافع عن حرية التعبير، أكدت أن شكاوى قدمت بالفعل أمام القضاء.

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