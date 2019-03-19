ألمانيا: شريك بالائتلاف الحاكم يطالب باستمرار وقف تصدير السلاح للسعودية

طالبت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني اندريا ناليس، الشريك في الائتلاف الحاكم، بتمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية ستة أشهر أخرى.

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