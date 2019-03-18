مقتل 3 أشخاص في هجوم بهولندا وأسرة المنفذ: مشاكل عائلية

أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال مشتبه به مسلح قتل ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة آخرون، الإثنين، في هجوم داخل ترام بمدينة أوتريخت.

التفاصيل:

وكالة الأنباء الهولندية أكدت اعتقال الشرطة للمشتبه به بإطلاقه النار في أوتريخت.

الشرطة كانت قد نشرت صورة للمشتبه به وهو غوكمن تانيش (37 عاما) المولود في تركيا، وحذرت من الاقتراب منه، فيما طوقت شرطة مكافحة الإرهاب مبنى مجاورا.

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته صرح بأنه "لا يمكن استبعاد" أن يكون الهجوم إرهابيا، مضيفا أن هولندا "لن تتسامح إطلاقا مع الكراهية".

أسرة منفذ الهجوم أكدوا أنه أطلق النار على قريب له في الترام بسبب "مشاكل عائلية"، ومن ثم على الأشخاص الذين أرادوا مساعدة المستهدف، حسب وكالة الأناضول.

قوات الأمن وضعت في حالة تأهب عالية في المطارات والمساجد عقب إطلاق النار على الترام.

الشرطة قالت: "في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون، ثلاثة منهم في حال الخطر".

رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي بيترجاب البيرسبرغ كتب على تويتر أن "الشرطة تقوم بعملية واسعة لاعتقال المسلح" مضيفا أن إطلاق النار وقع في "العديد من المواقع" ومنها الترام.

إجراءات مشددة

تم رفع مستوى التهديد الإرهابي في أوتريخت إلى الدرجة الرابعة القصوى.

بحسب وكالة "فرانس برس" أحاطت عناصر الشرطة المسلحة مبنى على بعد مئات الأمتار، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان المسلح بداخله. الشرطة ذكرت أنها تعتقد أنه تمت سرقة سيارة رينو حمراء وقت إطلاق النار وعثرت عليها مهجورة لاحقا.

بلدية أوتريخت نصحت "الجميع بالبقاء داخل منازلهم حتى معرفة المزيد. ولا نستبعد وقوع حوادث جديدة". وذكر المستشفى المحلي أنه أقام مركز أزمة. وتوقفت حركة الترام في المنطقة.

الشرطة العسكرية الهولندية ذكرت أنها في حالة "تأهب" وأنها تعزز الإجراءات الأمنية في المطارات والمباني الرئيسية الأخرى في هولندا وبينها البرلمان ومكتب روته.

جميع الأحزاب السياسية الكبرى وبينها حزب روته، أعلنت تعليق حملتها الانتخابية قبل الانتخابات المحلية، الأربعاء، التي ستحدد تشكيلة مجلس الشيوخ الهولندي.

من جانب آخر، أعلنت السلطات الألمانية تشديد عمليات التدقيق على طول الحدود الهولندية بعد هجوم أوتريخت، وفق وكالة أسوشيتد برس.

إغلاق المساجد

أغلقت جميع المساجد في مدينة أوتريخت وسط هولندا الحادث، وذكرت وسائل إعلام محلية أن جميع المساجد في المدينة التي وقع بها الهجوم تم إغلاقها كإجراء احترازي.

متحدث باسم مسجد "أولو"، أكبر مسجد في أوتخريت قال لصحيفة: لقد فعلنا ذلك بالتشاور مع الشرطة.

الشرطة في مدينة روتردام أعلنت أنها زادت الإجراءات الأمنية أمام المساجد.

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