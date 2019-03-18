مقتل مستشار وزير الدفاع اليمني في القاهرة.. والداخلية: قضاء وقدر

لقي مستشار وزير الدفاع اليمني لشئون الموارد البشرية اللواء ركن عبد القادر العمودي، مصرعه، الإثنين، في حادث سير غربي القاهرة، وفق إعلام محلي.

التفاصيل:

وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية مصرية بينها بوابة صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، أكدت التحريات الشرطية الأولية أن الحادث "قضاء وقدر".

تحريات الداخلية أشارت إلى أنه أثناء وجود "العمودي" في أحد شوارع الجيزة لشراء بعض احتياجات المنزل صدمته سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

معاينة الداخلية كشفت أن السائق كان بصدد الدوران بالسيارة، ولدى رجوعه للخلف صدم المتوفى.

تم القبض على السائق المتهم في الحادث، واحتجازه في أحد أقسام الشرطة بالجيزة وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.

صحيفة محلية مصرية نقلت عن مصدر يمني قوله إن اللواء الراحل كان متواجد في مصر منذ 4 أشهر من أجل علاج ابنته في إحدى مستشفيات القاهرة.

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