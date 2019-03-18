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مقتل مستشار وزير الدفاع اليمني في القاهرة.. والداخلية: قضاء وقدر

مستشار وزير الدفاع اليمني لشئون الموارد البشرية اللواء ركن عبد القادر العمودي
مستشار وزير الدفاع اليمني لشئون الموارد البشرية اللواء ركن عبد القادر العمودي
18/3/2019

لقي مستشار وزير الدفاع اليمني لشئون الموارد البشرية اللواء ركن عبد القادر العمودي، مصرعه، الإثنين، في حادث سير غربي القاهرة، وفق إعلام محلي.

التفاصيل:
  • وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية مصرية بينها بوابة صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، أكدت التحريات الشرطية الأولية أن الحادث "قضاء وقدر".
  • تحريات الداخلية أشارت إلى أنه أثناء وجود "العمودي" في أحد شوارع الجيزة لشراء بعض احتياجات المنزل صدمته سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.
  • معاينة الداخلية كشفت أن السائق كان بصدد الدوران بالسيارة، ولدى رجوعه للخلف صدم المتوفى.
  • تم القبض على السائق المتهم في الحادث، واحتجازه في أحد أقسام الشرطة بالجيزة وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.
  • صحيفة محلية مصرية نقلت عن مصدر يمني قوله إن اللواء الراحل كان متواجد في مصر منذ 4 أشهر من أجل علاج ابنته في إحدى مستشفيات القاهرة.
خلفيات:
  • اللواء ركن عبد القادر العمودي هو من مواليد مديرية حجر بمدينة حضرموت وتقلد مناصب عسكرية عدة حيث اختاره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قائدا للواء 37 مدرع بالخشعة ضمن القرارات الرئاسية بشان اعادة هيكلة الجيش عام 2013.
  • في 16 مايو 2014 تم تعيين العمودي مساعداً لوزير الدفاع للموارد البشرية وتم ترقيته إلى رتبة اللواء في القوات المسلحة.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أظهر تقرير رسمي، أن عدد حوادث السيارات على الطرق بمصر في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثا، نتج عنها وفاة 1560 شخصا.
المصدر : الأناضول + وسائل إعلام مصرية
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