"مشروع العدالة": مصر تتراجع 11 مركزاً على مؤشر إعمال القانون

احتلت مصر الترتيب 121 من إجمالي 126 دولة في مؤشر إعمال القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، متراجعة 11 مركزًا عن ترتيبها العام الماضي.

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