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سياسة|مصر

"مشروع العدالة": مصر تتراجع 11 مركزاً على مؤشر إعمال القانون

18/3/2019

احتلت مصر الترتيب 121 من إجمالي 126 دولة في مؤشر إعمال القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، متراجعة 11 مركزًا عن ترتيبها العام الماضي.

التفاصيل:
  • يتكون المؤشر من 8 مؤشرات فرعية هي القيود على الصلاحيات الحكومية والذي احتلت فيه مصر المركز 122.
  • في مؤشر غياب الفساد احتلت مصر المركز 90، وحصلت على المركز 126 في انفتاح الحكومة الذي يقيس الشفافية وحق المعرفة وآلية الشكاوى والمشاركة المدنية.
  • أما مؤشر الحقوق الأساسية جاءت في المرتبة 125، وفي مؤشر النظام والأمان اخذت المركز 120، وأما مؤشر إنفاذ التشريعات فوقعت في المركز 121، وفي العدالة المدنية 117، والعدالة الجنائية 76.
  • فى مؤشر القيود على صلاحيات الحكومة جاء الوزن النسبي لمصر 0.14%، وعلى القيود التشريعية للحكومة 0.41%، و0.33% على القيود القضائية والمراقبة المستقلة على الحكومة، و0.41% للعقوبات على المسئولية المخطئين، و0.09% للإشراف غير الحكومي على الحكومة، و0.37% للانتقال القانوني للسلطة، وهي مستويات أقل بكثير من الحد الأدنى العالمي.
  • فى مؤشر الحقوق الأساسية جاء عدم التمييز بوزن نسبى 0.5% وهو بالكاد يلامس الحد الأدنى العالمي، والحق في الحياة والأمان 0.31%، وسرعة التقاضي 0.36%، وحرية التعبير 0.09%، وحرية الاعتقاد 0.22%، وحق الخصوصية 0.23%، وحقوق العمالة 0.39%.
  • فى مؤشر انفتاح الحكومة جاءت الأوزان النسبية لإتاحة القوانين والبيانات الحكومية للعامة عند 0.31%، وحق المعرفة 0.1%، والمشاركة المدنية 0.18%، وآلية الشكوى 0.31%، وهي مستويات بعيدة عن الحد الأدنى العالمي.
  • فى مؤشر غياب الفساد حصلت السلطة التنفيذية على وزن نسبى 0.43%، والسلطة القضائية على 0.47%، والسلطة العسكرية 0.42%، والسلطة التشريعية 0.28%.
المصدر : صحف
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