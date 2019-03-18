لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب" ضد مسيرات العودة

أكدت لجنة تحقيق أممية ارتكاب إسرائيل "جرائم ضد الإنسانية" ضد مسيرات العودة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 189 فلسطينيا خلالها.

التفاصيل:

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، عُرض فيها تفاصيل التقرير الأممي الذي نُشر في فبراير / شباط الماضي، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد "مسيرات العودة".

لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة ضد "مسيرات العودة" أكدت على أن القوات الإسرائيلية، انتهكت القوانين الدولية وحقوق الإنسان، في التعامل مع مسيرات العودة، وأن بعض تلك الانتهاكات قد تندرج في إطار جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

رئيس اللجنة سانتياغو كانتون ندد بعدم تعاون الحكومة الإسرائيلية في إعداد التقرير ومنعها اللجنة في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال.

كانتون: اللجنة أعدت تقريرها استنادا إلى أقوال 325 فلسطينيا، بينهم مسؤولين حكوميين وشهود عيان وضحايا الانتهاكات الإسرائيلية ومصادر أخرى.

لم يكن هناك أي مبرر لقيام القوات الإسرائيلية بقتل وإصابة أشخاص لم يمثلوا تهديدا مباشرا بالقتل أو الإصابة الخطيرة لمن حولهم، بما في ذلك الصحفيين وعمال الإسعاف والأطفال.

وجدت اللجنة أن التصريح للقوات الإسرائيلية باستخدام القوة القاتلة (الرصاص الحي) ضد المتظاهرين الفلسطينيين، كان غير قانوني.

المسؤول الأممي دعا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح للجرحى الفلسطينيين بالعلاج في الخارج وعدم عرقلة وصول الأدوية والكوادر الطبية إلى قطاع غزة.

عضوة اللجنة بيتي مورونغي قالت إن القوات الإسرائيلية قتلت مدنيين لم يشاركوا في مسيرات العودة ولم يشكلوا تهديدا أمنيا.

مورونغي: قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.

بعض تلك الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

أطالب الحكومة الإسرائيلية بفتح تحقيق فوري حول الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين خلال مسيرات العودة.

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