كيف حصل منفذ مذبحة نيوزيلندا على أسلحته النارية؟

قال ديفيد تيبل صاحب متجر "جن سيتي" لبيع الأسلحة النارية في نيوزيلندا، إنه باع أربع قطع أسلحة نارية لتارانت منفذ الهجوم الذي أودى بحياة 50 شخصا وأصاب عشرات آخرين.

التفاصيل:

صاحب المتجر أشار إلى أن تارانت اشترى أربع قطع أسلحة نارية وذخيرة من "جن سيتي" عبر الإنترنت، لكنه قال إنه اشترى السلاح نصف الآلي من مكان آخر.

أضاف تيبل "لم نرصد أي شيء غير عادي بشأن حامل الترخيص".

صاحب المتجر أكد أن متجره كان يعمل وفقًا للقوانين الحالية، ولديه طرق للتحقق من أن العملاء لا يقومون بتخزين الأسلحة والذخيرة.

وتساءل كثيرون عن كيفية حصول منفذ مذبحة المسجدين على رخصة حمل سلاح نيوزيلندية، والطريقة التي توصل بها إلى أسلحة معدلة بطريقة غير شرعية.

وكانت رئيسة وزراء قد تعهدت بتغيير قوانين السلاح بعد المجزرة المروعة في المسجدين.

منفذ المذبحة "عاقل" وسيدافع عن نفسه

بدا الأسترالي برينتون تارانت منفذ الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا "عاقلا" وقرر أن يدافع عن نفسه، على ما أفاد محاميه السابق لوكالة فرانس برس، الإثنين.

تارانت البالغ 28 عاما متهم بتنفيذ مذبحة مروعة على مسجدي النور ولينوود في "كرايست تشيرش" يوم الجمعة الماضي الذي قتل فيها 50 شخصا وجرح العشرات.

قال المحامي ريتشارد بيترز، الذي عينته المحكمة لتمثيل تارانت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة، لوكالة فرانس برس إنّ تارانت "أشار إلى أنه لا يريد محاميا".

المحامي تابع: "هو يريد أن يمثل نفسه في القضية"، مقللا من مزاعم أن تارانت ربما لا يكون لائقا عقليا للمثول أمام المحكمة.

المحامي أكد أن "الطريقة التي قدمها كانت عقلانية وتكشف عن شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية. هكذا ظهر. بدا أنه يفهم ما الذي يحدث" حوله.

والسبت الماضي، مثل مدرّب اللياقة البدنيّة السّابق والناشط اليميني وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصاً أبيض يلبسه المعتقلون أمام المحكمة.

ولم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظلّ في السجن حتّى مثوله مجدّداً أمام المحكمة في 5 أبريل/ نيسان المقبل.

استراليا تعزز الأمن حول المساجد:

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الإثنين، عن تمويل إضافي لحماية مؤسسات دينية من هجمات محتملة بعد الاعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا المجاورة.

قال موريسون إنه سيخصص مبلغ 55 مليون دولار أسترالي (39 مليون دولار أمريكي) من أجل حماية مؤسسات مع أولوية تشديد الأمن حول "المدارس الدينية وأماكن العبادة والتجمعات الدينية".

قال موريسون أمام غرفة التجارة الأسترالية-الإسرائيلية إن التمويل سيشمل "كاميرات مراقبة واضاءة ونصب أسيجة وأجهزة انذار وأنظمة أمن".

أضاف موريسون "كنت أتمنى ألا نحتاج هذا الأمر في أماكن عبادة في أستراليا سواء كانت معابد أو مدارس أو مساجد أو كنائس". وتابع: "يؤلمني أن يكون هذا الأمر ضروريا، لكنه للأسف كذلك".

ومطلق النار المتهم بقتل نحو 50 شخصا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا يتحدر من أستراليا.