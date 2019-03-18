شرطة نيوزيلندا: مسلح واحد فقط نفذ الهجوم على المسجدين

قال قائد الشرطة في نيوزيلندا إن السلطات متأكدة من أن مهاجما واحدا فقط نفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست تشيرش، الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

مهاجم واحد

مفوض الشرطة مايك بوش: أؤكد أننا نعتقد أن مهاجما واحدا فقط هو المسؤول عن هذا الحادث الشنيع.

بوش: هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءا مهما للغاية من تحقيقنا.

البث الحي

محكمة نيوزيلندية رفضت، الإثنين، الإفراج بكفالة عن شاب في الثامنة عشرة من عمره بعد أن وجهت له اتهامات متعلقة بنشره لبث حي للهجوم الإرهابي على المسجدين يوم الجمعة.

اعتقلت السلطات الشاب يوم الجمعة.

الشرطة تقول منذ ذلك الحين إنها لا تعتقد أن له علاقة مباشرة بالهجوم على المسجدين في كرايست تشيرش.

وجهت اتهامات للشاب بنشر البث الحي الذي يصور المسلح وهو ينفذ الهجوم ونشر صورة لأحد المسجدين مع تعليق يقول "الهدف تحقق" ورسائل أخرى تم وصفها بأنها "تحض على العنف الشديد".

رفضت المحكمة طلبه للإفراج عنه بكفالة لكن القاضي وافق على حجب اسمه.

من المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة الشهر المقبل.

وجهت في البداية للشاب اتهامات بنشر مواد تتضمن إهانة لأعراق وأجناس أخرى لكن تلك الاتهامات سحبت واستبدلت باتهامات جديدة.

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