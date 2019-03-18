شرطة نيوزيلندا: مسلح واحد فقط نفذ الهجوم على المسجدين

قال قائد الشرطة في نيوزيلندا إن السلطات متأكدة من أن مهاجما واحدا فقط نفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست تشيرش، الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين.
مهاجم واحد
- مفوض الشرطة مايك بوش: أؤكد أننا نعتقد أن مهاجما واحدا فقط هو المسؤول عن هذا الحادث الشنيع.
- بوش: هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءا مهما للغاية من تحقيقنا.
البث الحي
- محكمة نيوزيلندية رفضت، الإثنين، الإفراج بكفالة عن شاب في الثامنة عشرة من عمره بعد أن وجهت له اتهامات متعلقة بنشره لبث حي للهجوم الإرهابي على المسجدين يوم الجمعة.
- اعتقلت السلطات الشاب يوم الجمعة.
- الشرطة تقول منذ ذلك الحين إنها لا تعتقد أن له علاقة مباشرة بالهجوم على المسجدين في كرايست تشيرش.
- وجهت اتهامات للشاب بنشر البث الحي الذي يصور المسلح وهو ينفذ الهجوم ونشر صورة لأحد المسجدين مع تعليق يقول "الهدف تحقق" ورسائل أخرى تم وصفها بأنها "تحض على العنف الشديد".
- رفضت المحكمة طلبه للإفراج عنه بكفالة لكن القاضي وافق على حجب اسمه.
- من المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة الشهر المقبل.
- وجهت في البداية للشاب اتهامات بنشر مواد تتضمن إهانة لأعراق وأجناس أخرى لكن تلك الاتهامات سحبت واستبدلت باتهامات جديدة.
خلفيات
- قتل 50 مسلما وأصيب عشرات آخرون إثر فتح الإرهابي اليميني الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) النار على المصلين خلال أداء صلاة الجمعة في مسجدين.
- تم توجيه تهمة القتل إلى تارنت الذي يعتقد أنه من المتطرفين المؤمنين بتميز العرق الأبيض.
- رئيسة الوزراء النيوزيلندية وصفت الحادث بالإرهابي.
- نشر منفذ الهجوم بيانا عنصريا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الهجوم.
- بدا المهاجم المتطرف أنه استوحى نظريات منتشرة في أوساط اليمين المتطرف تقول إن "الشعوب الأوربية" تُستبدل بمهاجرين غير أوربيين.
- المهاجم أعلن في بيانه أنه قرر تنفيذ اعتدائه في نيوزيلندا لكي يبين أن "ما من منطقة في العالم بمنأى. الغزاة منتشرون على أراضينا، لا مكان آمنا، حتى أكثر الأماكن النائية".
- نقل المهاجم مباشرة على الإنترنت مقاطع من الاعتداء الإرهابي، حيث ظهر يتنقل داخل المسجد ويطلق النار عشوائيا على المصلين ولا يتردد في العودة للإجهاز على من بقي حيا.
- من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل/ نيسان حيث قالت الشرطة إن من المحتمل أن توجه إليه المزيد من الاتهامات.
- الهجوم الذي وقع، يوم الجمعة الماضي ، في كرايست تشيرش هو أسوأ إطلاق نار جماعي على الإطلاق تشهده نيوزيلندا.