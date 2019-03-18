شاهد: مئات الإسرائيليين في حفل "ريد هوت" بمصر

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويت، تقريرا متلفزا عن حضور مئات من الإسرائيليين حفلا لفرقة روك أمريكية شهيرة، في منطقة أهرامات الجيزة بمصر.
التقرير الذي بثته قناة "كان" الإسرائيلية، أوضح كيف جاء هؤلاء إلى مصر لحضور الحفل، يوم الجمعة الماضي، ومدى سعادتهم بتحقيق ذلك.
كما نشرت صفحة "إسرائيل في مصر" التابعة للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، عبر فيسبوك صور الحفل وتعليقا حول كرم ضيافة المصريين، والشعور بالأمان بينهم.
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مئات من الإسرائيليين حضروا حفلة “Red Hot Chili Peppers” في منطقة الأهرامات في مصر يوم الجمعة وعبروا عن مدى سعادتهم بالحفل وعن شعورهم بالأمان. شاهدوا تقرير قناة "كان" الإسرائيلية مع بعض الحضور@kaisos1987 @kann_news pic.twitter.com/zTzgS6c6Rg
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 17, 2019
أبرز ما ورد في التقرير المتلفز:
https://twitter.com/jawdatsawalmi/status/1107380702876762112?ref_src=twsrc%5Etfw
يارب كانت ولعت بيكم هى ناقصه فقر جتكم القرف
لا اهلا ولا سهلا بيكم انتوا مش مرحب بيكم فى مصر
— Hanaa mohamed (@hanaa_yassin) March 17, 2019
ربنا ياخدكم
— Fatma Tawfik (@fatmatawfik2) March 17, 2019
https://twitter.com/AlqwasManal/status/1107352896159576064?ref_src=twsrc%5Etfw
كرم الضيافة ايه دا لو المصريين ال فى الشارع عرفوا انكم اسرائيلين كان عملوا معاكم الواجب
— samia hussein (@samiahussein19) March 16, 2019
احتفلوا بكلابكم الميتة بعد #عملية_سلفيت 😂😂😂😂😂😂😂
— Mu§tafã (@mter435) March 17, 2019
https://twitter.com/napluon/status/1107415430807932928?ref_src=twsrc%5Etfw
غير مرحب بكم ولن تكونو امنين
— Mahmoud (@Mahmoud23612264) March 17, 2019
1الفرقه أمريكيه وليست إسرائيليه2وغير مؤرخه3ولوحضروه إسرائيلين فهناك إتفاقيه مش قضيه..ولكن ولامنظر للحفله بخلفية الهرم!!وإضاءة الصوت والضوء للهرم مش بعناقيد النور على جوانبه زى عربة الكشرى كده!!واللى بيتكلم وخلفيته الهرم ممكن تكون لقطات مغرضه..قولتلى بقى إنت عاوز إيه بالخبر ده🤔
— anna soo (@annasoo45) March 17, 2019
العار للحكومة المصرية ولكل من يرضى بذلك
— 🇮🇶🇸🇾🇱🇧📕 ABD-AL-SALAM عبد السلام (@aliraqisalam5) March 17, 2019