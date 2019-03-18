شاهد: مئات الإسرائيليين في حفل "ريد هوت" بمصر

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويت، تقريرا متلفزا عن حضور مئات من الإسرائيليين حفلا لفرقة روك أمريكية شهيرة، في منطقة أهرامات الجيزة بمصر.

التقرير الذي بثته قناة "كان" الإسرائيلية، أوضح كيف جاء هؤلاء إلى مصر لحضور الحفل، يوم الجمعة الماضي، ومدى سعادتهم بتحقيق ذلك.

كما نشرت صفحة "إسرائيل في مصر" التابعة للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، عبر فيسبوك صور الحفل وتعليقا حول كرم ضيافة المصريين، والشعور بالأمان بينهم.

شاهدوا: الإسرائيليون في حفل "ريد هوت" في مصر مئات من الإسرائيليين حضروا حفلة “Red Hot Chili Peppers” في منطقة الأهرامات في مصر يوم الجمعة وعبروا عن مدى سعادتهم بالحفل وعن شعورهم بالأمان. شاهدوا تقرير قناة "كان" الإسرائيلية مع بعض الحضور@kaisos1987 @kann_news pic.twitter.com/zTzgS6c6Rg — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 17, 2019

أبرز ما ورد في التقرير المتلفز:

شهدت أهرامات الجيزة على حوادث عديدة عبر التاريخ، غير أن عرضًا لفرقة "رد هوت تشيلي بيبرز" لم تشهده من قبل.

أمس، تحقق ذلك مع وصول أعضاء فرقة الروك الأمريكية المحبوبة في الأيام الأخيرة لإحياء حفل في مصر.

أهلا وسهلا بكم في مصر! في محاولة لاستهواء قلوب أرض النيل، غير أنه يتضح أنهم نجحوا أيضًا في غزو قلوب عدد غير قليل من الإسرائيليين الذين قرروا عدم تفويت الفرصة لمشاهدة الفرقة التي تهز الأهرامات.

الاعتقاد السائد أن هناك ما لا يقل عن بضع مئات من الإسرائيليين الذين شقوا طريقهم إلى القاهرة ليمتعوا ناظريهم بالفرقة التي قدمت آخر عرض لها في "إسرائيل" عام 2012.

أحد الحضور: كان عرضًا رهيبَا على خلفية الأهرامات المضاءة. الصوت كان رائعًا جوًا مكهربًا. كان من المضحك أنه لم يكن هناك كحولًا معروضا للبيع. كان غريبًا بعض الشيء لكن التهبت مشاعرنا حتى بدونه.

أحد الحضور: انتبهوا لم يبق لي صوت في الحنجرة من كثرة صراخي لمدة ساعة ونصف الساعة. هذا أحد الأيام الأكثر روعة في حياتي.

شخص آخر: من ناحية أمان فعلا شعرنا باننا آمنين جدًا. كان هناك 3 نقاط تفتيش أمنية.

في وكالة السياحة المجاورة للسفارة المصرية في تل أبيب، رووا عن حركة نشطة في الأيام الأخيرة في الطابور لطلب الفيزا.

وصل إلى مكتبنا حوالي 100-150 شخصا وأكيد وصل عدد أكبر إلى السفارة.

سفارة إسرائيل في مصر تأثرت من العرض، وكتبت على صفحتها على الفيسبوك "الجميع يشعرون بالسعادة من كرم الضيافة وحسن استقبال الشعب المصري، نراكم في الأهرامات!".

كان هناك عدد من الإسرائيليين الذين أصيبوا بالإحباط من الاختناقات المرورية في الطريق إلى العرض.

كان آخر عرض للفرقة في بلد عربي عام 2012 في بيروت. إلى هناك لا يزال الإسرائيليون غير قادرين على الوصول.

حتى ذلك الحين سيحتفظون بذكرياتهم من العرض التاريخي في الأهرامات.

لا مرحبا بكم في مصر:

رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، عبروا عن رفضهم التام للتطبيع مع "إسرائيل"، وأكدوا أن "الشعوب" المصرية والعربية لن تطبع أبدًا مع الاحتلال الإسرائيلي، ولأنهم يعلمون ذلك فإنهم يدخلون بلادنا خفية كاللصوص.. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/jawdatsawalmi/status/1107380702876762112?ref_src=twsrc%5Etfw

يارب كانت ولعت بيكم هى ناقصه فقر جتكم القرف

لا اهلا ولا سهلا بيكم انتوا مش مرحب بيكم فى مصر — Hanaa mohamed (@hanaa_yassin) March 17, 2019

ربنا ياخدكم — Fatma Tawfik (@fatmatawfik2) March 17, 2019

https://twitter.com/AlqwasManal/status/1107352896159576064?ref_src=twsrc%5Etfw

كرم الضيافة ايه دا لو المصريين ال فى الشارع عرفوا انكم اسرائيلين كان عملوا معاكم الواجب — samia hussein (@samiahussein19) March 16, 2019

https://twitter.com/napluon/status/1107415430807932928?ref_src=twsrc%5Etfw

غير مرحب بكم ولن تكونو امنين — Mahmoud (@Mahmoud23612264) March 17, 2019

1الفرقه أمريكيه وليست إسرائيليه2وغير مؤرخه3ولوحضروه إسرائيلين فهناك إتفاقيه مش قضيه..ولكن ولامنظر للحفله بخلفية الهرم!!وإضاءة الصوت والضوء للهرم مش بعناقيد النور على جوانبه زى عربة الكشرى كده!!واللى بيتكلم وخلفيته الهرم ممكن تكون لقطات مغرضه..قولتلى بقى إنت عاوز إيه بالخبر ده🤔 — anna soo (@annasoo45) March 17, 2019