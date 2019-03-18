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شاهد: مئات الإسرائيليين في حفل "ريد هوت" بمصر

حفل يحضره إسرائيليون في حضرة الأهرمات المصرية
حفل يحضره إسرائيليون في حضرة الأهرمات المصرية
18/3/2019

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويت، تقريرا متلفزا عن حضور مئات من الإسرائيليين حفلا لفرقة روك أمريكية شهيرة، في منطقة أهرامات الجيزة بمصر.

التقرير الذي بثته قناة "كان" الإسرائيلية، أوضح كيف جاء هؤلاء إلى مصر لحضور الحفل، يوم الجمعة الماضي، ومدى سعادتهم بتحقيق ذلك.

كما نشرت صفحة "إسرائيل في مصر" التابعة للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، عبر فيسبوك صور الحفل وتعليقا حول كرم ضيافة المصريين، والشعور بالأمان بينهم.

أبرز ما ورد في التقرير المتلفز:

  • شهدت أهرامات الجيزة على حوادث عديدة عبر التاريخ، غير أن عرضًا لفرقة "رد هوت تشيلي بيبرز" لم تشهده من قبل.
  • أمس، تحقق ذلك مع وصول أعضاء فرقة الروك الأمريكية المحبوبة في الأيام الأخيرة لإحياء حفل في مصر.
  • أهلا وسهلا بكم في مصر! في محاولة لاستهواء قلوب أرض النيل، غير أنه يتضح أنهم نجحوا أيضًا في غزو قلوب عدد غير قليل من الإسرائيليين الذين قرروا عدم تفويت الفرصة لمشاهدة الفرقة التي تهز الأهرامات.
  • الاعتقاد السائد أن هناك ما لا يقل عن بضع مئات من الإسرائيليين الذين شقوا طريقهم إلى القاهرة ليمتعوا ناظريهم بالفرقة التي قدمت آخر عرض لها في "إسرائيل" عام 2012.
  • أحد الحضور: كان عرضًا رهيبَا على خلفية الأهرامات المضاءة. الصوت كان رائعًا جوًا مكهربًا. كان من المضحك أنه لم يكن هناك كحولًا معروضا للبيع. كان غريبًا بعض الشيء لكن التهبت مشاعرنا حتى بدونه.
  • أحد الحضور: انتبهوا لم يبق لي صوت في الحنجرة من كثرة صراخي لمدة ساعة ونصف الساعة. هذا أحد الأيام الأكثر روعة في حياتي.
  • شخص آخر: من ناحية أمان فعلا شعرنا باننا آمنين جدًا. كان هناك 3 نقاط تفتيش أمنية.
  • في وكالة السياحة المجاورة للسفارة المصرية في تل أبيب، رووا عن حركة نشطة في الأيام الأخيرة في الطابور لطلب الفيزا.
  • وصل إلى مكتبنا حوالي 100-150 شخصا وأكيد وصل عدد أكبر إلى السفارة.

  • سفارة إسرائيل في مصر تأثرت من العرض، وكتبت على صفحتها على الفيسبوك "الجميع يشعرون بالسعادة من كرم الضيافة وحسن استقبال الشعب المصري، نراكم في الأهرامات!".
  • كان هناك عدد من الإسرائيليين الذين أصيبوا بالإحباط من الاختناقات المرورية في الطريق إلى العرض.
  • كان آخر عرض للفرقة في بلد عربي عام 2012 في بيروت. إلى هناك لا يزال الإسرائيليون غير قادرين على الوصول.
  • حتى ذلك الحين سيحتفظون بذكرياتهم من العرض التاريخي في الأهرامات.
لا مرحبا بكم في مصر:
  • رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، عبروا عن رفضهم التام للتطبيع مع "إسرائيل"، وأكدوا أن "الشعوب" المصرية والعربية لن تطبع أبدًا مع الاحتلال الإسرائيلي، ولأنهم يعلمون ذلك فإنهم يدخلون بلادنا خفية كاللصوص.. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/jawdatsawalmi/status/1107380702876762112?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AlqwasManal/status/1107352896159576064?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/napluon/status/1107415430807932928?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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