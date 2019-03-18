شاهد: رجل أعمال مصري يروج للتطبيع مع "إسرائيل"

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، تسجيلا مصورا لرئيس رابطة رجال الأعمال المصرية الأمريكية، هشام العشماوي، متحدثا عن الفرص الكامنة في بلورة السلام.

كما نشر حساب السفارة الإسرائيلية لدى مصر على فيسبوك، الفيديو محتفيًا بمشاركة العشماوي في مؤتمر أقامه معهد الأمن القومي الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بمناسبة مرور 40 عامًا على اتفاقية السلام بين مصر و"إسرائيل".

شارك المصري هشام العشماوي رئيس رابطة رجال الأعمال المصرية الأمريكية في مؤتمر اقامه معهد الأمن القومي الإسرائيلي في القدس بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. يتحدث في هذا الفيديو عن الفرص الكامنة في بلورة السلام سيما بين الاشخاص pic.twitter.com/bZtKkXyint — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 17, 2019

أبرز ما قاله هشام العشماوي:

هناك سلام مضى منذ 40 سنة. لكن ببساطة في هذه السنوات الـ 40، السلام لم يُفعّل بالطريقة التي كان يجب أن يفعل بها.

لا يجب أن ننتظر 40 سنة أخرى، علينا أن نفكر في حلول كي بقى لدينا سلام ويبقى عندنا اقتصاد.

من الضروري أن ننسى فكرة الحرب.. ننسى فكرة عدم التعاون.. ننسى فكرة الكره.

يجب أن نتعاون بأعلى مستوى في جميع دول العالم وليس فقط بين مصر وإسرائيل.

يجب أن نستغل العلاقات الإسرائيلية الدولية، ونستغل العلاقات المصرية العربية، ونفكر في شرق أوسط محترم، ونفكر في شرق أقصى يتعاون مع الشرق الأوسط ويصل إلى نتائج عالمية.

منطقتنا واعدة وبها كل المميزات لتصل إلى العالمية، مثل النمور الآسيوية ومثل الولايات المتحدة "بل وأحسن".

هذه ليست أول زيارة لي في إسرائيل، فيها تطور دائم ويجب أن نتعلم من طريقة الإنتاج ونضيف إليه ونتعاون معه.

لا للتطبيع:

مستخدمو منصات التواصل في مصر والعالم العربي، أكدوا مرارًا على رفض الشعوب العربية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، واعتبروها خيانة لا تغتفر بحق الفلسطينيين وقضيتهم.. وتلك أبرز التدوينات:

الحقير لا يمثلنا ولن تدوم طويلا اتفاقية التطبيع — hany.ibrahim (@hanyibrahim17) March 17, 2019

https://twitter.com/AkkaFalastini/status/1107392801237553154?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Wood2011John/status/1107370978076774400?ref_src=twsrc%5Etfw