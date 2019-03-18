شاهد: رجل أعمال مصري يروج للتطبيع مع "إسرائيل"

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، تسجيلا مصورا لرئيس رابطة رجال الأعمال المصرية الأمريكية، هشام العشماوي، متحدثا عن الفرص الكامنة في بلورة السلام.
كما نشر حساب السفارة الإسرائيلية لدى مصر على فيسبوك، الفيديو محتفيًا بمشاركة العشماوي في مؤتمر أقامه معهد الأمن القومي الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بمناسبة مرور 40 عامًا على اتفاقية السلام بين مصر و"إسرائيل".
شارك المصري هشام العشماوي رئيس رابطة رجال الأعمال المصرية الأمريكية في مؤتمر اقامه معهد الأمن القومي الإسرائيلي في القدس بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. يتحدث في هذا الفيديو عن الفرص الكامنة في بلورة السلام سيما بين الاشخاص pic.twitter.com/bZtKkXyint
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 17, 2019
الحقير لا يمثلنا ولن تدوم طويلا اتفاقية التطبيع
— hany.ibrahim (@hanyibrahim17) March 17, 2019
— ɹǝɯ∀ ɐpǝɹ (@MukhtarReda) March 18, 2019
https://twitter.com/AkkaFalastini/status/1107392801237553154?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Wood2011John/status/1107370978076774400?ref_src=twsrc%5Etfw