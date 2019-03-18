دعوة لإعلان تاريخ مجزرة المسجدين يوما عالميا ضد "الإسلاموفوبيا‎"

دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الأمم المتحدة لإعلان 15 من مارس/آذار تاريخ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، يوما عالميا لمحاربة الإسلاموفوبيا

جاء ذلك في بيان أصدره المدير العام لـ"إيسيسكو"، عبدالعزيز التويجري، ونشره الموقع الرسمي للمنظمة على الإنترنت. الواقع مقرها الرئيسي بالعاصمة المغربية الرباط.

أبرز تصريحات التويجري:

نحذر من تنامي التطرف، وخطاب الكراهية في العالم ضد المسلمين، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت خلال العقود الثلاثة الماضية، في مجال الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات.

نطالب الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية بتكثيف جهودها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد السلم والأمن في العالم.

الإسلاموفوبيا أصبحت ظاهرة عالمية لها تداعياتها وانعكاساتها وأضرارها على حقوق المواطنين المسلمين وأمنهم وسلامتهم في الدول خارج العالم الإسلامي.

الظاهرة تتعارض كليًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع الإعلانات والعهود الدولية ذات الصلة، وبخاصة المادة العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ندعو في هذا الصدد الأمم المتحدة إلى إعلان يوم 15 من مارس/آذار الذي شهد هذه المجزرة الإرهابية المروعة يومًا عالميًا لمحاربة الإسلاموفوبيا بكل مظاهرها وأشكالها.

الأسترالي الإرهابي برينتون تارانت منفذ المجزرة يمثل أمام المحكمة (رويترز)

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