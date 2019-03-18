دار الأوبرا الإيطالية ترد ملايين الدولارات للسعودية: ما الأسباب؟

قررت الأوبرا الإيطالية رد أكثر من ثلاثة ملايين يورو (3.4 مليون دولار) للسعودية بعد أن تعرضت خطة لها للعمل عن قرب مع المملكة لانتقادات واسعة في إيطاليا بعضها من جانب الحزب الحاكم.
التفاصيل:
- أثارت الخطة التي كانت تقضي بضم وزير الثقافة والإعلام السعودي إلى مجلس إدارة دار الأوبرا الإيطالية (لاسكالا) جدالا غاضبا داخل إيطاليا.
- جماعات لحقوق الإنسان وشخصيات سياسية قالت إن لاسكالا، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الثقافية الإيطالية وقارا، يجب أن تعف عن الأموال السعودية.
- نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة الحاكم ماتيو سالفيني حث دار الأوبرا على رفض المال.
- حاكم منطقة لومباردي وهو عضو أيضا في حزب الرابطة دعا إلى عزل المدير الفني لدار الأوبرا ألكسندر بيريرا.
تصريحات رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا الذي يرأس مجلس إدارة لاسكالا:
- الأموال وهي جزء من عقد شراكة مقترح قيمته 15 مليون يورو ومدته خمس سنوات مع وزارة الثقافة السعودية، أودعت في حساب خاص بطرف ثالث دون موافقة من دار الأوبرا.
- قررنا بالإجماع رد الأموال، وفي الوقت الحالي السير في هذا الطريق غير ممكن.
- المدير الفني لدار الأوبرا ألكسندر بيريرا الذي ستنتهي فترة عمله في العام المقبل، باق في منصبه.
ليست المرة الأولى:
- تعرضت السعودية لاتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان وواجهت ضغطا دوليا مكثفا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
- قبل أسابيع قامت وكالة إندفور للمواهب بإلغاء تعاقدها مع السعودية وأعادت 400 مليون دولار لصندوق الاستثمارات السعودي وقطعت علاقتها بالمملكة على خلفية اغتيال خاشقجي.
- مقتل جمال خاشقجي:
- مقتل خاشقجي في 2 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول أثار استياءً عالميا، وألحق ضررا بسمعة السعودية وخصوصا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
- خاشقجي الذي لم يتم العثور على جثته حتى الآن كان يعد من أشد منتقدي الأمير السعودي الذي ينفي تورطه في القتل.
- تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بالإجماع يعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا عن مقتل خاشقجي.
- أدانت 36 دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوربي، بأشد العبارات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجريمة.