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انتشار للشرطة النيوزيلندية مع عودة الحياة عقب الهجوم الإرهابي

انتشار مكثف للشرطة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا
انتشار مكثف للشرطة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا
18/3/2019

تعهدت الشرطة النيوزيلندية بالانتشار بكثافة مع إعادة فتح المدارس والشركات في كرايست تشيرش أبوابها الإثنين بعدما قتل مسلح 50 شخصا في هجوم إرهابي على مسجدين في المدينة، الجمعة.

التفاصيل
  • مفوض الشرطة مايك بوش: سيتم نشر 200 شرطي إضافي لطمأنة الناس مع عودتهم إلى أيام العمل الأسبوعية في كرايست تشيرش.
  • حلقت المروحيات فوق المدينة صباح الإثنين الملبد بالغيوم.
  • بوش: ستشاهدون وجودا واضحا وكثيفا للشرطة في الشوارع وحول أعمالكم ومدارسكم، وحتى في الجو، في جميع أنحاء البلاد… حتى تشعرون بالأمان للمضي قدما فيما ترغبون فعله.
قوانين السلاح
  • يجتمع مجلس الوزراء الإثنين لأول مرة بعد الهجوم، ويأتي تشديد قوانين السلاح على قائمة جدول أعمال الاجتماع.
  • جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا: الحكومة اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة.
  • أرديرن: أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء.
  • أرديرن: هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا عن إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنا.
  • أرديرن: تحقيق سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.
تفتيش في أستراليا
  • الشرطة الأسترالية قالت إنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بالتحقيقات في الهجوم الإرهابي.
  • الشرطة: قامت فرقة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب بعملية تفتيش لمنزل في بلدة ساندي بيتش قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين.
  • الشرطة: الهدف الأساسي للعمليات هو الحصول بشكل رسمي على مواد ربما تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري.
  • الشرطة: أسرة الرجل الأسترالي الذي تم القبض عليه في كرايست تشيرش تساعد الشرطة.
تهديد اليمين المتطرف
  • مصدر مطلع لرويترز: أستراليا تعكف حاليا على تقييم الخطر الذي يمثله تطرف اليمينيين.
  • رئيس الوزراء سكوت موريسون سيرأس الإثنين اجتماعا للجنة الأمن القومي.
  • مدير منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية دانكان لويس ومفوض الشرطة الاتحادية أندرو كولفين سيطلعان رئيس الوزراء على الإجراءات التي اتخذت ردا على الهجوم على المسجدين.
خلفيات
  • قتل 50 مسلما وأصيب عشرات آخرون إثر فتح الإرهابي اليميني الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) النار على المصلين خلال أداء صلاة الجمعة في مسجدين.
  • تم توجيه تهمة القتل إلى تارنت الذي يعتقد أنه من المتطرفين المؤمنين بتميز العرق الأبيض.
  • رئيسة الوزراء النيوزيلندية وصفت الحادث بالإرهابي.
  • نشر منفذ الهجوم بيانا عنصريا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الهجوم.
  • بدا المهاجم المتطرف أنه استوحى نظريات منتشرة في أوساط اليمين المتطرف تقول إن "الشعوب الأوربية" تُستبدل بمهاجرين غير أوربيين.
  • المهاجم أعلن في بيانه أنه قرر تنفيذ اعتدائه في نيوزيلندا لكي يبين أن "ما من منطقة في العالم بمنأى. الغزاة منتشرون على أراضينا، لا مكان آمنا، حتى أكثر الأماكن النائية".
  • نقل المهاجم مباشرة على الإنترنت مقاطع من الاعتداء الإرهابي، حيث ظهر يتنقل داخل المسجد ويطلق النار عشوائيا على المصلين ولا يتردد في العودة للإجهاز على من بقي حيا.
  • من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل نيسان حيث قالت الشرطة إن من المحتمل أن توجه إليه المزيد من الاتهامات.
  • الهجوم الذي وقع يوم الجمعة في كرايست تشيرش هو أسوأ إطلاق نار جماعي على الإطلاق تشهده نيوزيلندا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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