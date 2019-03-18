انتشار للشرطة النيوزيلندية مع عودة الحياة عقب الهجوم الإرهابي

تعهدت الشرطة النيوزيلندية بالانتشار بكثافة مع إعادة فتح المدارس والشركات في كرايست تشيرش أبوابها الإثنين بعدما قتل مسلح 50 شخصا في هجوم إرهابي على مسجدين في المدينة، الجمعة.

التفاصيل

مفوض الشرطة مايك بوش: سيتم نشر 200 شرطي إضافي لطمأنة الناس مع عودتهم إلى أيام العمل الأسبوعية في كرايست تشيرش.

حلقت المروحيات فوق المدينة صباح الإثنين الملبد بالغيوم.

بوش: ستشاهدون وجودا واضحا وكثيفا للشرطة في الشوارع وحول أعمالكم ومدارسكم، وحتى في الجو، في جميع أنحاء البلاد… حتى تشعرون بالأمان للمضي قدما فيما ترغبون فعله.

قوانين السلاح

يجتمع مجلس الوزراء الإثنين لأول مرة بعد الهجوم، ويأتي تشديد قوانين السلاح على قائمة جدول أعمال الاجتماع.

جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا: الحكومة اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة.

أرديرن: أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء.

أرديرن: هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا عن إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنا.

أرديرن: تحقيق سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.

تفتيش في أستراليا

الشرطة الأسترالية قالت إنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بالتحقيقات في الهجوم الإرهابي.

الشرطة: قامت فرقة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب بعملية تفتيش لمنزل في بلدة ساندي بيتش قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين.

الشرطة: الهدف الأساسي للعمليات هو الحصول بشكل رسمي على مواد ربما تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري.

الشرطة: أسرة الرجل الأسترالي الذي تم القبض عليه في كرايست تشيرش تساعد الشرطة.

تهديد اليمين المتطرف

مصدر مطلع لرويترز: أستراليا تعكف حاليا على تقييم الخطر الذي يمثله تطرف اليمينيين.

رئيس الوزراء سكوت موريسون سيرأس الإثنين اجتماعا للجنة الأمن القومي.

مدير منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية دانكان لويس ومفوض الشرطة الاتحادية أندرو كولفين سيطلعان رئيس الوزراء على الإجراءات التي اتخذت ردا على الهجوم على المسجدين.

خلفيات

قتل 50 مسلما وأصيب عشرات آخرون إثر فتح الإرهابي اليميني الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) النار على المصلين خلال أداء صلاة الجمعة في مسجدين.

تم توجيه تهمة القتل إلى تارنت الذي يعتقد أنه من المتطرفين المؤمنين بتميز العرق الأبيض.

رئيسة الوزراء النيوزيلندية وصفت الحادث بالإرهابي.