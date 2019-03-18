إسبانيا: ارتفاع جرائم الكراهية وتحذير أممي من شيطنة المهاجرين

كشف تقرير رسمي في إسبانيا عن ارتفاع جرائم الكراهية في البلاد بنسبة 120%، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من "شيطنة المهاجرين".

أبرز ما ورد في تقرير الداخلية الإسبانية:

جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية بالبلاد ارتفعت بنسبة 120% عام 2017 مقارنة بعام 2016.

عام 2017 شهد 103 جرائم كراهية بدوافع دينية في عموم البلاد، غالبيتها في إقليم كتالونيا شمال شرقي البلاد.

جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت في الإقليم وحده بواقع 307% في 2017، مقارنة بعام 2016.

المسلمون في إسبانيا:

مدير شؤون الجرائم الجنائية والتمييز لدى النيابة العامة في مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا ميغيل أنخيل أغيلار قال إن 39 قضية من بين 41 متعلقة بالكراهية الدينية حققت فيها النيابة عام 2017، كانت ذات متعلقة بجرائم كراهية ضد المسلمين.

حسب الأرقام الرسمية، يبلغ عدد المسلمين في إسبانيا نحو مليوني شخص، يعيش معظمهم في إقليم كتالونيا، ولديهم 317 مسجدا في الإقليم.

وكالة الأناضول نقلت عن "بيدرو روخو" رئيس مؤسسة "المنارة"، المعنية بمتابعة خطابات الكراهية ضد المسلمين في الإعلام الإسباني، إن "نحو 65% مما نشر في وسائل الإعلام عام 2017 يحمل طابعا إسلاموفوبيا".

روخو: بناءً على دراسة أكاديمية وعلمية، يمكننا القول لأول مرة إن معظم وسائل الإعلام المحلية معادية للإسلام.

في أغسطس/آب 2017، قتل 13 شخصا وأصيب العشرات في حادثي دهس وطعن وأعلنت وسائل إعلام إن تنظيم الدولة وراء الهجوم.

إعلان الداخلية الإسبانية عن التقرير يأتي بعد أيام على مذبحة "المسجدين" في نيوزيلندا، والتي قتل فيها 50 مسلما وأصيب العشرات أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

شيطنة المهاجرين