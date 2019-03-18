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سياسة

أردوغان: باقون بإسطنبول إلى يوم القيامة ولن تعود القسطنطينية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
18/3/2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، (الإثنين) أن الأمة التركية باقية في إسطنبول، ولن يتمكن أحد من تحويل هذه المدينة إلى "قسطنطينية" مجددا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في احتفالات الذكرى السنوية الـ 104 للانتصار البحري للدولة العثمانية في معركة جناق قلعة عام 1915م، ويوم الشهداء.

أبرز تصريحات أردوغان:
  • سنبقى هنا إلى يوم القيامة، ولن تجعلوا من إسطنبول قسطنطينية.
  • حال استهداف تركيا، فإن شعبها لن يتردد في جعل جناق قلعة مقبرة للأعداء كما فعلت قبل 104 أعوام.
  • الأمة التركية سطرت بدمائها تاريخا مجيدا في معارك جناق قلعة، مشيدا بالدور القيادي لباني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
  • كتبنا تاريخنا بشرف وكرامة، وسنسطر اسمنا في منبج وشرق الفرات وسنكتب اسمنا في التاريخ بوقوفنا ضد الظلم الواقع في فلسطين، وضد الانتهاكات التي تطال حرمة القدس.
  • مستعدون لتسطير تاريخ جديد ضد الأيادي التي تمتد للأبرياء في العالم وضد المسلمين والأتراك.

نجل نتنياهو
  • عن تصريحات نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أردوغان: عبارات نجل الشخص الذي على رأس السلطة بإسرائيل تشبه عبارات الإرهابي في نيوزيلندا، إذ يتغذون من المصدر ذاته.
  • كانت حرب كلامية تجددت بين أردوغان ونتنياهو الأسبوع الماضي على خلفية تصريحات للأخير قال فيها إن إسرائيل هي الدولة القومية لليهود وحدهم.
  • وسط نزاع أردوغان ونتنياهو، كتب يائير، نجل نتنياهو، الجمعة الماضية، على موقع "تويتر" أن اسطنبول "في الواقع مدينة تسمى القسطنطينية! عاصمة الإمبراطورية البيزنطية ومركز المسيحية الأرثوذكسية لأكثر من ألف عام قبل الاحتلال التركي!".
  • نتنياهو قال اليوم: يبدو أن أردوغان نسي أن الامبراطورية العثمانية قد رحلت عن هذا العالم".
  • نتنياهو أضاف بالعبرية، على تويتر: "إذا ما كان أردوغان يريد درسا في حرية العقيدة واحترام الناس من كافة الأديان، يمكنه التعلم من الديمقراطية الإسرائيلية".
يائير نتنياهو, النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي
 مذبحة نيوزيلندا
  • تطرق أردوغان إلى الهجوم الإرهابي الأخير في نيوزيلندا، والرسائل المعادية للأتراك والمسلمين التي بعثها منفذ الهجوم.
  • أردوغان: يمتحنوننا عبر الرسالة التي بعثوها لنا من نيوزيلندا التي تبعد عنّا 16 ألفا و500 كيلومتر، ويواصلون اختبار صبر وعزم تركيا منذ نحو قرن من الزمن.
  • أردوغان: لدينا تاريخ سنسطره ضد كل يد ترفع في وجه المسلمين والأتراك والأبرياء في كافة أنحاء العالم، ولدينا ما ندوّنه للتاريخ ضد الذين يحاولون عرقلة مسيرتنا عبر الاقتصاد والإرهابيين والتهديد بالعقوبات.
خلفيات:
  • الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"؛ ما خلف 50 قتيلا ومثلهم من الجرحى.
  • تحيي تركيا في 18 من مارس/آذار من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.
  • المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في جناق قلعة، بمثابة تحول لصالح الأتراك حيث انتصروا فيها على القوات المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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