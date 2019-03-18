أردوغان: باقون بإسطنبول إلى يوم القيامة ولن تعود القسطنطينية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، (الإثنين) أن الأمة التركية باقية في إسطنبول، ولن يتمكن أحد من تحويل هذه المدينة إلى "قسطنطينية" مجددا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في احتفالات الذكرى السنوية الـ 104 للانتصار البحري للدولة العثمانية في معركة جناق قلعة عام 1915م، ويوم الشهداء.

أبرز تصريحات أردوغان:

سنبقى هنا إلى يوم القيامة، ولن تجعلوا من إسطنبول قسطنطينية.

حال استهداف تركيا، فإن شعبها لن يتردد في جعل جناق قلعة مقبرة للأعداء كما فعلت قبل 104 أعوام.

الأمة التركية سطرت بدمائها تاريخا مجيدا في معارك جناق قلعة، مشيدا بالدور القيادي لباني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

كتبنا تاريخنا بشرف وكرامة، وسنسطر اسمنا في منبج وشرق الفرات وسنكتب اسمنا في التاريخ بوقوفنا ضد الظلم الواقع في فلسطين، وضد الانتهاكات التي تطال حرمة القدس.

مستعدون لتسطير تاريخ جديد ضد الأيادي التي تمتد للأبرياء في العالم وضد المسلمين والأتراك.

الرئيس أردوغان يشارك في مراسم إحياء "يوم الشهيد" في جناق قلعةhttps://t.co/Ky8iewJSRn pic.twitter.com/mUQwUn8WiC — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) March 18, 2019

نجل نتنياهو

عن تصريحات نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أردوغان: عبارات نجل الشخص الذي على رأس السلطة بإسرائيل تشبه عبارات الإرهابي في نيوزيلندا، إذ يتغذون من المصدر ذاته.

كانت حرب كلامية تجددت بين أردوغان ونتنياهو الأسبوع الماضي على خلفية تصريحات للأخير قال فيها إن إسرائيل هي الدولة القومية لليهود وحدهم.

وسط نزاع أردوغان ونتنياهو، كتب يائير، نجل نتنياهو، الجمعة الماضية، على موقع "تويتر" أن اسطنبول "في الواقع مدينة تسمى القسطنطينية! عاصمة الإمبراطورية البيزنطية ومركز المسيحية الأرثوذكسية لأكثر من ألف عام قبل الاحتلال التركي!".

نتنياهو قال اليوم: يبدو أن أردوغان نسي أن الامبراطورية العثمانية قد رحلت عن هذا العالم".

نتنياهو أضاف بالعبرية، على تويتر: "إذا ما كان أردوغان يريد درسا في حرية العقيدة واحترام الناس من كافة الأديان، يمكنه التعلم من الديمقراطية الإسرائيلية".

يائير نتنياهو, النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي

مذبحة نيوزيلندا

تطرق أردوغان إلى الهجوم الإرهابي الأخير في نيوزيلندا، والرسائل المعادية للأتراك والمسلمين التي بعثها منفذ الهجوم.

أردوغان: يمتحنوننا عبر الرسالة التي بعثوها لنا من نيوزيلندا التي تبعد عنّا 16 ألفا و500 كيلومتر، ويواصلون اختبار صبر وعزم تركيا منذ نحو قرن من الزمن.

أردوغان: لدينا تاريخ سنسطره ضد كل يد ترفع في وجه المسلمين والأتراك والأبرياء في كافة أنحاء العالم، ولدينا ما ندوّنه للتاريخ ضد الذين يحاولون عرقلة مسيرتنا عبر الاقتصاد والإرهابيين والتهديد بالعقوبات.

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