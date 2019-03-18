أردوغان: باقون بإسطنبول إلى يوم القيامة ولن تعود القسطنطينية

عن تصريحات نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أردوغان: عبارات نجل الشخص الذي على رأس السلطة بإسرائيل تشبه عبارات الإرهابي في نيوزيلندا، إذ يتغذون من المصدر ذاته.
كانت حرب كلامية تجددت بين أردوغان ونتنياهو الأسبوع الماضي على خلفية تصريحات للأخير قال فيها إن إسرائيل هي الدولة القومية لليهود وحدهم.
وسط نزاع أردوغان ونتنياهو، كتب يائير، نجل نتنياهو، الجمعة الماضية، على موقع "تويتر" أن اسطنبول "في الواقع مدينة تسمى القسطنطينية! عاصمة الإمبراطورية البيزنطية ومركز المسيحية الأرثوذكسية لأكثر من ألف عام قبل الاحتلال التركي!".
نتنياهو قال اليوم: يبدو أن أردوغان نسي أن الامبراطورية العثمانية قد رحلت عن هذا العالم".
نتنياهو أضاف بالعبرية، على تويتر: "إذا ما كان أردوغان يريد درسا في حرية العقيدة واحترام الناس من كافة الأديان، يمكنه التعلم من الديمقراطية الإسرائيلية".
مذبحة نيوزيلندا
تطرق أردوغان إلى الهجوم الإرهابي الأخير في نيوزيلندا، والرسائل المعادية للأتراك والمسلمين التي بعثها منفذ الهجوم.
أردوغان: يمتحنوننا عبر الرسالة التي بعثوها لنا من نيوزيلندا التي تبعد عنّا 16 ألفا و500 كيلومتر، ويواصلون اختبار صبر وعزم تركيا منذ نحو قرن من الزمن.
أردوغان: لدينا تاريخ سنسطره ضد كل يد ترفع في وجه المسلمين والأتراك والأبرياء في كافة أنحاء العالم، ولدينا ما ندوّنه للتاريخ ضد الذين يحاولون عرقلة مسيرتنا عبر الاقتصاد والإرهابيين والتهديد بالعقوبات.
خلفيات:
الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"؛ ما خلف 50 قتيلا ومثلهم من الجرحى.
تحيي تركيا في 18 من مارس/آذار من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.
المعركة التي وقعت بمنطقة "غاليبولي" في جناق قلعة، بمثابة تحول لصالح الأتراك حيث انتصروا فيها على القوات المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى.