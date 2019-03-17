مذبحة نيوزيلندا:هل ساهم ترمب في خطاب الكراهية ضد المسلمين؟

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، عن إعلامية بشبكة فوكس نيوز أدلت بتصريحات معادية للمسلمين بينما رفض البيت الأبيض أية محاولة للربط بين ترمب ومنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا.

وسلطت المذبحة ضد المسلمين في نيوزيلندا يوم الجمعة والتي أودت بحياة 50 شخصا، الضوء على خطاب ترمب بشأن الإسلام، وأحيت انتقادات لطريقة تعامله مع العنف الذي يرتكبه معتنقو فكرة تفوق العرق الأبيض.

التفاصيل:

ترمب دعا في تغريدة على تويتر إلى إعادة الإعلامية جينين بيرو إلى ممارسة عملها، واتهم الديمقراطيين بالسعي إلى "إسكات أغلبية بلدنا".

Bring back @JudgeJeanine Pirro. The Radical Left Democrats, working closely with their beloved partner, the Fake News Media, is using every trick in the book to SILENCE a majority of our Country. They have all out campaigns against @FoxNews hosts who are doing too well. Fox ….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2019

في الوقت نفسه، سعى ميك مولفاني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض في تصريحات بأكثر من محطة إخبارية الأحد للحد من انتقادات بأن ترمب لم يندد بخطاب الكراهية بالدرجة الكافية، وأنه أجج مشاعر معادية للمسلمين.

مولفاني قال في تصريح بمحطة فوكس نيوز "إن الرئيس ليس ممن يؤمنون بتفوق العرق الأبيض. لست أدري كم مرة نحتاج فيها أن نقول ذلك".

مولفاني أشار إلى إن المذبحة نتاج تصرف شخص مختل ومن غير المنصف ربط هذا الشخص بترمب أو أي سياسي آخر.

مولفاني أضاف لمحطة (سي بي إس) "لا أرى ارتباط بين دونالد ترمب كرئيس وذلك الذي حدث في نيوزيلندا".

مذبحة مروعة

يوم الجمعة، ندد ترمب في تغريدة بالهجوم الذي وصفه بأنه "مذبحة مروعة" بينما وصفه البيت الأبيض بأنه "عمل وحشي من أعمال الكراهية".

تجنب ترمب ذكر كلمات من قبيل المسلمين أو الضحايا المسلمين، أو هجوم إرهابي، في تغريدته، حيث كتب "أرسل أحر التعازي وأطيب التمنيات للشعب النيوزيلندي بعد المذبحة الرهيبة في المساجد. لقد قتل 49 من الأبرياء بلا معنى، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة. الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا في أي شيء يمكننا القيام به. بارك الله في الجميع".

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2019

ردا على سؤال من صحفي في واشنطن عما إذا كان يعتقد أن النزعة القومية البيضاء تمثل تهديدا متزايدا في أنحاء العالم، قال ترمب "لا أعتقد ذلك في الحقيقة. أعتقد أن مجموعة صغيرة من الناس هي التي تعاني من مشكلات خطيرة جدا".

المسلح مرتكب جريمة قتل المسلمين داخل المسجدين كان قد أشاد في بيانه الذي نشره على الإنترنت بترمب ووصفه بأنه "رمز لإحياء الهوية البيضاء".

"تفوق العرق الأبيض"

ترمب تعرض لانتقادات شديدة في الأيام التي تلت مسيرة لأنصار تفوق العرق الأبيض في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا عام 2017 عندما ساوى بينهم وبين محتجين من معارضيهم، وقال إن "كلا الطرفين" يستحقان اللوم.

الإعلامية جينين بيرو، وهي من مؤيدي ترمب، تعرضت للتوبيخ من قبل فوكس نيوز بشأن تعليقات لها تساءلت فيها عما إذا كانت عضو الكونغرس المسلمة إلهان عمر أكثر ولاء للشريعة الإسلامية من ولائها للدستور الأمريكي.

أوقفت المحطة برنامجها "العدالة مع القاضية جينين" الذي يذاع مساء الأحد. ولم تؤكد فوكس نيوز ما إذا كانت قد قررت إيقافها عن العمل، ورفضت الإدلاء بتعليقات أخرى .

ردود فعل

ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة العدل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قال في تغريدة على تويتر "رسالة جميلة يرسلها الرئيس بعد ثلاثة أيام من الهجوم الإرهابي على المسلمين – أن يدعم إعلامية أُوقفت عن العمل لتعصبها ضد المسلمين".

Nice message for the president to send three days after a deadly terrorist attack on Muslims — standing up for a host who was suspended for anti-Muslim bigotry. https://t.co/q6zwet2XHQ — Matthew Miller (@matthewamiller) March 17, 2019

نواب ديمقراطيون دعوا ترمب إلى الدفاع عن المسلمين علنا بعد المذبحة، والاعتراف بالخطر الذي يشكله المؤيدون لتفوق العرق الأبيض.

السناتور إيمي كلوبوشار المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة قالت في تصريح لشبكة (سي إن إن) "خطابه (ترمب) لا يفيد. على الأقل يثير الفرقة بين الناس. إنهم يستخدمونه كذريعة".

النائبة الأمريكية المسلمة رشيدة طليب أشارت إلى أن بيانات حكومية تظهر ارتفاعا في جرائم الكراهية خلال السنوات العشر الماضية مستشهدة بإطلاق نار عشوائي في معبد يهودي وكنيسة للسود.

رشيدة قالت لشبكة سي.إن.إن "لا يمكنه القول إنها مجموعة صغيرة من الناس. نحتاج أن نتحدث علنا ضد هذا الأمر وأن يبدأ هو (الحديث)".

رشيدة أضافت أن ترمب "يحتاج للقيام بشيء أفضل.. ينبغي له أن يتحدث علنا ويندد بهذا بصوت عال وشكل واضح تماما".

"He needs to do better by us and the country. He needs to speak up and condemn this very loud and very clearly." Democrat Rep. Rashida Tlaib says that when it comes to the rise of white supremacy Pres. Trump needs to look at the data, information and facts and "actually listen." pic.twitter.com/ttsDqqetOd — CNN (@CNN) March 17, 2019

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