مذبحة نيوزيلندا:هل ساهم ترمب في خطاب الكراهية ضد المسلمين؟

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، عن إعلامية بشبكة فوكس نيوز أدلت بتصريحات معادية للمسلمين بينما رفض البيت الأبيض أية محاولة للربط بين ترمب ومنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا.

وسلطت المذبحة ضد المسلمين في نيوزيلندا يوم الجمعة والتي أودت بحياة 50 شخصا، الضوء على خطاب ترمب بشأن الإسلام، وأحيت انتقادات لطريقة تعامله مع العنف الذي يرتكبه معتنقو فكرة تفوق العرق الأبيض.

التفاصيل:

Bring back @JudgeJeanine Pirro. The Radical Left Democrats, working closely with their beloved partner, the Fake News Media, is using every trick in the book to SILENCE a majority of our Country. They have all out campaigns against @FoxNews hosts who are doing too well. Fox …..

مذبحة مروعة

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!

"تفوق العرق الأبيض"

ردود فعل

Nice message for the president to send three days after a deadly terrorist attack on Muslims — standing up for a host who was suspended for anti-Muslim bigotry. https://t.co/q6zwet2XHQ

"He needs to do better by us and the country. He needs to speak up and condemn this very loud and very clearly."

Democrat Rep. Rashida Tlaib says that when it comes to the rise of white supremacy Pres. Trump needs to look at the data, information and facts and "actually listen." pic.twitter.com/ttsDqqetOd

— CNN (@CNN) March 17, 2019