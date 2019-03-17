مذبحة نيوزيلندا:هل ساهم ترمب في خطاب الكراهية ضد المسلمين؟

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، عن إعلامية بشبكة فوكس نيوز أدلت بتصريحات معادية للمسلمين بينما رفض البيت الأبيض أية محاولة للربط بين ترمب ومنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا.
وسلطت المذبحة ضد المسلمين في نيوزيلندا يوم الجمعة والتي أودت بحياة 50 شخصا، الضوء على خطاب ترمب بشأن الإسلام، وأحيت انتقادات لطريقة تعامله مع العنف الذي يرتكبه معتنقو فكرة تفوق العرق الأبيض.
التفاصيل:
- ترمب دعا في تغريدة على تويتر إلى إعادة الإعلامية جينين بيرو إلى ممارسة عملها، واتهم الديمقراطيين بالسعي إلى "إسكات أغلبية بلدنا".
- في الوقت نفسه، سعى ميك مولفاني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض في تصريحات بأكثر من محطة إخبارية الأحد للحد من انتقادات بأن ترمب لم يندد بخطاب الكراهية بالدرجة الكافية، وأنه أجج مشاعر معادية للمسلمين.
- مولفاني قال في تصريح بمحطة فوكس نيوز "إن الرئيس ليس ممن يؤمنون بتفوق العرق الأبيض. لست أدري كم مرة نحتاج فيها أن نقول ذلك".
- مولفاني أشار إلى إن المذبحة نتاج تصرف شخص مختل ومن غير المنصف ربط هذا الشخص بترمب أو أي سياسي آخر.
- مولفاني أضاف لمحطة (سي بي إس) "لا أرى ارتباط بين دونالد ترمب كرئيس وذلك الذي حدث في نيوزيلندا".
مذبحة مروعة
- يوم الجمعة، ندد ترمب في تغريدة بالهجوم الذي وصفه بأنه "مذبحة مروعة" بينما وصفه البيت الأبيض بأنه "عمل وحشي من أعمال الكراهية".
- تجنب ترمب ذكر كلمات من قبيل المسلمين أو الضحايا المسلمين، أو هجوم إرهابي، في تغريدته، حيث كتب "أرسل أحر التعازي وأطيب التمنيات للشعب النيوزيلندي بعد المذبحة الرهيبة في المساجد. لقد قتل 49 من الأبرياء بلا معنى، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة. الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا في أي شيء يمكننا القيام به. بارك الله في الجميع".
- ردا على سؤال من صحفي في واشنطن عما إذا كان يعتقد أن النزعة القومية البيضاء تمثل تهديدا متزايدا في أنحاء العالم، قال ترمب "لا أعتقد ذلك في الحقيقة. أعتقد أن مجموعة صغيرة من الناس هي التي تعاني من مشكلات خطيرة جدا".
- المسلح مرتكب جريمة قتل المسلمين داخل المسجدين كان قد أشاد في بيانه الذي نشره على الإنترنت بترمب ووصفه بأنه "رمز لإحياء الهوية البيضاء".
"تفوق العرق الأبيض"
- ترمب تعرض لانتقادات شديدة في الأيام التي تلت مسيرة لأنصار تفوق العرق الأبيض في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا عام 2017 عندما ساوى بينهم وبين محتجين من معارضيهم، وقال إن "كلا الطرفين" يستحقان اللوم.
- الإعلامية جينين بيرو، وهي من مؤيدي ترمب، تعرضت للتوبيخ من قبل فوكس نيوز بشأن تعليقات لها تساءلت فيها عما إذا كانت عضو الكونغرس المسلمة إلهان عمر أكثر ولاء للشريعة الإسلامية من ولائها للدستور الأمريكي.
- أوقفت المحطة برنامجها "العدالة مع القاضية جينين" الذي يذاع مساء الأحد. ولم تؤكد فوكس نيوز ما إذا كانت قد قررت إيقافها عن العمل، ورفضت الإدلاء بتعليقات أخرى .
ردود فعل
- ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة العدل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قال في تغريدة على تويتر "رسالة جميلة يرسلها الرئيس بعد ثلاثة أيام من الهجوم الإرهابي على المسلمين – أن يدعم إعلامية أُوقفت عن العمل لتعصبها ضد المسلمين".
- نواب ديمقراطيون دعوا ترمب إلى الدفاع عن المسلمين علنا بعد المذبحة، والاعتراف بالخطر الذي يشكله المؤيدون لتفوق العرق الأبيض.
- السناتور إيمي كلوبوشار المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة قالت في تصريح لشبكة (سي إن إن) "خطابه (ترمب) لا يفيد. على الأقل يثير الفرقة بين الناس. إنهم يستخدمونه كذريعة".
- النائبة الأمريكية المسلمة رشيدة طليب أشارت إلى أن بيانات حكومية تظهر ارتفاعا في جرائم الكراهية خلال السنوات العشر الماضية مستشهدة بإطلاق نار عشوائي في معبد يهودي وكنيسة للسود.
- رشيدة قالت لشبكة سي.إن.إن "لا يمكنه القول إنها مجموعة صغيرة من الناس. نحتاج أن نتحدث علنا ضد هذا الأمر وأن يبدأ هو (الحديث)".
- رشيدة أضافت أن ترمب "يحتاج للقيام بشيء أفضل.. ينبغي له أن يتحدث علنا ويندد بهذا بصوت عال وشكل واضح تماما".
خلفيات:
- الجمعة، استهدف هجوم إرهابي مزدوج مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما خلف 50 قتيلا، وعشرات الجرحى.
- رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قالت، أمس، إنها طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إبداء "التعاطف والمحبة" حيال كافة المجتمعات المسلمة.
- أرديرن أوضحت أنها ردت على سؤال ترمب بشأن كيفية تقديم المساعدة لنيوزيلندا، بالقول: رسالتي كانت التعاطف والمحبة من أجل كافة المجتمعات المسلمة"، بحسب ما أوردته الصحافة المحلية.
- في عام 2016، صرح ترمب بعبارات خلال حملته الانتخابية مثل "أعتقد أن الإسلام يكرهنا" ثم أتبع ذلك بإجراءات بعد أسبوع واحد من توليه السلطة مثل حظر دخول مواطني دول مسلمة للولايات المتحدة.
- تقول بيانات لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إن جرائم الكراهية بالولايات المتحدة قفزت 17% في عام 2017.