فيديو: قتيلان إسرائيليان في عملية مزدوجة بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال أغلقت مفرق كفل حارس وعدة شوارع شمالي سلفيت، وعززت من وجودها العسكري في محيط المنطقة، بعدما لاذ المنفذ بالفرار، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بروقين غرب سلفيت، وأغلقت مداخل كفل حارس، وحارس، ودير استيا، للبحث عن المنفذ.