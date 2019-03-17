فيديو: قتيلان إسرائيليان في عملية مزدوجة بالضفة المحتلة

قُتل إسرائيليان وأصيب آخرون بعضهم في حالة حرجة، صباح الأحد، في عمليتي طعن وإطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.
التفاصيل وفق الإعلام الإسرائيلي:
- موقع "0404" الإسرائيلي المقرب من جيش الاحتلال، قال إن إسرائيليان قتلا وأُصيب آخرون بجروح بعضها خطيرة، جراء عملية طعن ثم اختطاف سلاح عند مفترق طرق قرب مستوطنة أرئيل.
- قوات الاحتلال أغلقت مفرق كفل حارس وعدة شوارع شمالي سلفيت، وعززت من وجودها العسكري في محيط المنطقة، بعدما لاذ المنفذ بالفرار، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بروقين غرب سلفيت، وأغلقت مداخل كفل حارس، وحارس، ودير استيا، للبحث عن المنفذ.
- في تفاصيل العملية، أفادت وسائل إعلام الاحتلال أن فلسطينيا طعن جنديًّا في "أرئيل" وخطف سلاحه وأطلق النار عليه، وبعدها أطلق النار على جندي في سيارته واستولى عليها.
- المنفذ انسحب من المكان بسلام وواصل القيادة وأطلق النار على محطة للركاب لمسافات طويلة عند تقاطع جيتي أفيخاي، ما أدى لإصابة إسرائيليين.
- الأنباء الواردة من المكان الآن تفيد بأن اشتباكًا جري بين المنفذ وقوات الاحتلال في منطقة بركان الصناعية شمالي الضفة المحتلة.
- مصادر إسرائيلية ذكرت أن عملية إطلاق نار وقعت قرب مفترق مستوطنة "ارئيل" شمال مدينة سلفيت، وهرعت قوات الاحتلال إلى المكان، وأغلقت كافة المداخل وفرضت حصارًا على المنطقة.
- ووفق بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن الحديث يدور عن عمليتين مسلحتين في مفرق "أرئيل" ومفرق "جث"، حيث يتم ملاحقة منفذ العمليتين.
- جيش الاحتلال استنفر قواته إلى تخوم مستوطنة "أرئيل" في أعقاب عملية إطلاق النار، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن منفذ عملية إطلاق النار تمكن الانسحاب من المكان، فيما شرعت القوات العسكرية بأعمال بحث وتفتيش عنه.