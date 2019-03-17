فورين بوليسي جورنال: عباس يطارد السراب بدلا من صفقة القرن

قال الباحث والكاتب الفلسطيني رمزي بارود إن السلطة الفلسطينية لم تقم بما يكفي لاتخاذ موقف فلسطيني موحد في مواجهة صفقة القرن التي تجهز لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أهم ما جاء في مقال بارود بموقع"فورين بوليسي جورنال"