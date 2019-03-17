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سياسة|إسرائيل

فجر السعيد تشعل ضجة بعد تعليقها على "صواريخ حماس"

الكاتبة الكويتية فجر السعيد
الكاتبة الكويتية فجر السعيد
17/3/2019

مجددًا، أثارت الكاتبة الكويتية فجر السعيد موجة من الغضب والاستهجان على منصات التواصل، بعد إدانتها وسخريتها من "صواريخ حماس"، ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى شكرها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن الجمعة، غارات على قطاع غزة، للرد على صاروخين زعم الاحتلال أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلقتهما على تل أبيب، فيما نفت "حماس" ذلك بشكل قاطع.

فجر السعيد تدين حماس:
  • فجر السعيد هاجمت حركة "حماس"، رغم الهجوم الإسرائيلي الضاري على قطاع غزة، فجر الجمعة.
  • الكاتبة الكويتية هاجمت خلال تغريدة على تويتر، الحركة الفلسطينية، مدعية أن الصاروخين اللذين أطلقتهما حركة حماس على "إسرائيل" لم يوقعا إصابات أو أضرارا.

  • الكاتبة الكويتية كتبت على تويتر "سبحان الله كل صواريخ حماس التي تطلقها من غزة باتجاه إسرائيل لم توقع أضرارًا أو أي أصابات، لدرجة أن الصاروخين الأخيرين لم يكلف الإسرائيليين خاطرهم حتى التصدي لها، وما زال هناك من لا يفهم ولا يزال يمجّد في حماس".
  • تعليق فجر السعيد جاءت تعليقًا على تغريدة نشرها المحلل الإسرائيلي شمعون آران، قال فيها "الناطق بلسان جيش الدفاع: (لم يتم اعتراض الصواريخ من قِبل القبة الحديدية) تم رصد صاروخيْن أُطلقا من قطاع غزة نحو إسرائيل.

  • آران: أجهزة التحذير والرصد عملت على أكمل وجه. لم يتم اعتراض الصواريخ من قِبل منظومات الدفاع الجوي. لم تقع أضرار أو إصابات. لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.
"إسرائيل" تحتفي:
  • "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ردت على فجر السعيد بالإشادة والشكر، واعتبرت ما قالته الكاتبة بأنه "اعتراف بالحقيقة".

  • إسرائيل بالعربية: نحييك على شجاعتك واعترافك بالحقيقة التي ينكرها أو يتجاهلها البعض، تحية لكل قلم وصوت جريء في الشرق الأوسط يعترف بشجاعة بالحقيقة دون خوف.
  • المحلل السياسي في هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، شمعون آران، وجه الشكر أيضًا للكاتبة قائلًا "كل الاحترام لأصوات العقل والاعتدال في الشرق الأوسط وللإعلامية الشجاعة فجر السعيد الداعية للتقارب بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة".

  • آران: لربما سنرى قريبًا إنشاء علاقات دبلوماسية مع المزيد من دول عربية وإسلامية تدرك أن إسرائيل ليست عدوها!
ليست المرة الأولى:
  • لم يكن ذلك هو التصريح الأول المثير للجدل للكاتبة الكويتية، ففي الشهر الماضي كانت فجر السعيد قد كتبت تغريدتين، واحدة بالعربية وأخرى بالعبرية، على صفحتها في تويتر تؤيد فيها بشدة التطبيع مع "إسرائيل"، والانفتاح التجاري عليها والاستثمار برؤوس أموال خليجية.
  • الخارجية الإسرائيلية رحبّت آنذاك، بنفس الطريقة، بدعوة الكاتبة الكويتية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووصفتها بالشجاعة، في حين لاقت دعوتها استهجانًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعية.

غزة تحت القصف:
  • جيش الاحتلال أعلن الجمعة أنه نفذ فجرا حوالي مائة غارة على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق صاروخين من القطاع صوب تل أبيب.
  • كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أكدت في بيان عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت صوب تل أبيب.
  • بيان القسّام أكد أنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة "حماس" والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة.
  • رغم اعتراف الإعلام الإسرائيلي بأن الصاروخين أطلقا بالخطأ، إلا أن الاحتلال نفذ 100 ضربة عسكرية ضد مواقع المقاومة بغزة، وتم التوصل لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

غضب على تويتر:
  • تغريدة فجر السعيد اثارت غضبًا على منصات التواصل ولاقت استهجان عدد كبير من المغردين من الكويتيين والفلسطينيين والعرب، الذين أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين لاسترداد أرضهم المحتلة.
  •  شعب الكويت من أبرز شعوب المنطقة، الرافضين للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ودائما ما تشهد الكويت فعاليات شعبية ورسمية مناهضة للتطبيع.. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/_elgmal/status/1106638033447763968?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/enasalsaad4/status/1106330536652480512?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nasser_al7assan/status/1106533706989273088?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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