فجر السعيد تشعل ضجة بعد تعليقها على "صواريخ حماس"

مجددًا، أثارت الكاتبة الكويتية فجر السعيد موجة من الغضب والاستهجان على منصات التواصل، بعد إدانتها وسخريتها من "صواريخ حماس"، ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى شكرها.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن الجمعة، غارات على قطاع غزة، للرد على صاروخين زعم الاحتلال أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلقتهما على تل أبيب، فيما نفت "حماس" ذلك بشكل قاطع.
سبحان الله كل صواريخ #حماس اللي تطلقها من غزة بإتجاه إسرائيل لم توقع أضرار أو أي أصابات لدرجة ان الصاروخين الأخيرين لم يكلف الإسرائيليين خاطرهم حتى التصدي لها 😭😭😭😭😭 ولازال هناك من لايفهم ولازال يمجد في #حماس 😡 https://t.co/Ub2HFLKmdL
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 14, 2019
ألناطق بلسان جيش الدفاع:
"لم يتم اعتراض الصواريخ من قِبل القبة الحديدية"
تم رصد صاروخيْن أُطلقا من قطاع غزة نحو إسرائيل. أجهزة التحذير والرصد عملت على اكمل وجه.
لم يتم اعتراض الصواريخ من قِبل منظومات الدفاع الجوي.
لم تقع أضرار أو إصابات.
لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.
— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 14, 2019
نحييك على شجاعتك واعترافك بالحقيقة التي ينكرها أو يتجاهلها البعض، تحية لكل قلم وصوت جرئ في الشرق الأوسط يعترف بشجاعة بالحقيقة دون خوف https://t.co/qnKjkxgWtQ
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 15, 2019
كل الاحترام لأصوات العقل والاعتدال في الشرق الأوسط
وللإعلامية الشجاعة @AlsaeedFajer
ووزارة الخارجية الإسرائيلية @IsraelArabic
الداعية للتقارب بين #إسرائيل والدول العربية المعتدلة.
لربما سنرى قريبا إنشاء علاقات دبلوماسية مع المزيد من دول عربية وإسلامية
تدرك ان إسرائيل ليست عدوها! https://t.co/8Uj9hATkwS
— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 15, 2019
أتوقع السنه الميلاديه الجديده 2019. سنه خير وأمن وأمان… وبهذه المناسبه السعيده أحب أقولكم بأني أؤيد وبشده التطبيع مع دولة #إسرائيل والإنفتاح التجاري عليها وادخالد رؤس الأموال العربيه للإستثمار وفتح السياحه وبالذات السيحه الدينيه الاقصى وقبة الصخره وكنيسة القيامه
— فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 31, 2018
الله يلعن أبو إلي ربط الحمار وتركك.
عفكرة صهيونيتك مش مضايق منها أنها، بس صهيونية وغبية كمان.
— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) March 14, 2019
فجر ….بضم الفاء
— سراج البهنساوى (@bEserag) March 15, 2019
https://twitter.com/_elgmal/status/1106638033447763968?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/enasalsaad4/status/1106330536652480512?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/nasser_al7assan/status/1106533706989273088?ref_src=twsrc%5Etfw
الله يبارك للصهاينه فيكي ماشاء الله شو بتدافعي عنهم و شو بتحبيهم يا رب يحشرك معهم ع اد محبتك الهم
يا حمامه السلام هههههههههههه
— jamal alsayes (@jamal0alsayes) March 16, 2019
نعم هناك من هو خائن ومنبطح وبائع لدينه وعروبته
ونحن نعلم انكم تدعمون هؤلاء الجبناء
ولكن الشرفاء واصحاب المبادئ والقيم من المسلمين في كل انحاء العالم لا يغيرون نظرتهم تجاهكم
وليس لنا عدو الا انتم ومن دعمتموهم
من المرتزقه الذين يحاربوننا بالنيابه عنكم
وهم حثالة المجتمع
— عبدالرؤوف المطلق (@abdalr56) March 16, 2019
دا حيكون حالكم ياولاد الخنازير بس الصبر pic.twitter.com/XBVHQLuYZz
— عمرو الجيزاوي (@amrelgzawy) March 15, 2019
السفيه هو الإنسان الناقص العقل
( عن فُجر السعيد أتحدث)
— Ahmed sayed (@Ahmed0552658474) March 16, 2019
ونحن كذلك نحيا في حماس استمرارهم في المقاومة وعدم اعترافهم بالكيان الصهيوني ونقول لهم من هذا المنبر يكفي انكم لم تخضعوا فقد انتصرتم من قبل بأطفال الحجارة وسيأتي اليوم الذي تملكون فيه جيش عظيما تلاحق اليهود ومن دعمهم .
— يوسف (@youssefattame) March 15, 2019
صحيح والدليل وضعكم للغبه الحديديه التي اثبتت فشلها ههههههه اما فجر فهي معروفه لدينا اذا ارادت الظهور بعد ان نساها العالم تخالف الاعراف فقط للرجوع للشهره لا اكثر ولا اقل
— abdulaziz alyafei (@bozaid_alyafei) March 16, 2019