فجر السعيد تشعل ضجة بعد تعليقها على "صواريخ حماس"

مجددًا، أثارت الكاتبة الكويتية فجر السعيد موجة من الغضب والاستهجان على منصات التواصل، بعد إدانتها وسخريتها من "صواريخ حماس"، ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى شكرها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن الجمعة، غارات على قطاع غزة، للرد على صاروخين زعم الاحتلال أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلقتهما على تل أبيب، فيما نفت "حماس" ذلك بشكل قاطع.

فجر السعيد تدين حماس:

فجر السعيد هاجمت حركة "حماس"، رغم الهجوم الإسرائيلي الضاري على قطاع غزة، فجر الجمعة.

الكاتبة الكويتية هاجمت خلال تغريدة على تويتر، الحركة الفلسطينية، مدعية أن الصاروخين اللذين أطلقتهما حركة حماس على "إسرائيل" لم يوقعا إصابات أو أضرارا.

سبحان الله كل صواريخ #حماس اللي تطلقها من غزة بإتجاه إسرائيل لم توقع أضرار أو أي أصابات لدرجة ان الصاروخين الأخيرين لم يكلف الإسرائيليين خاطرهم حتى التصدي لها 😭😭😭😭😭 ولازال هناك من لايفهم ولازال يمجد في #حماس 😡 https://t.co/Ub2HFLKmdL — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 14, 2019

الكاتبة الكويتية كتبت على تويتر "سبحان الله كل صواريخ حماس التي تطلقها من غزة باتجاه إسرائيل لم توقع أضرارًا أو أي أصابات، لدرجة أن الصاروخين الأخيرين لم يكلف الإسرائيليين خاطرهم حتى التصدي لها، وما زال هناك من لا يفهم ولا يزال يمجّد في حماس".

تعليق فجر السعيد جاءت تعليقًا على تغريدة نشرها المحلل الإسرائيلي شمعون آران، قال فيها "الناطق بلسان جيش الدفاع: (لم يتم اعتراض الصواريخ من قِبل القبة الحديدية) تم رصد صاروخيْن أُطلقا من قطاع غزة نحو إسرائيل.

ألناطق بلسان جيش الدفاع:

"لم يتم اعتراض الصواريخ من قِبل القبة الحديدية" تم رصد صاروخيْن أُطلقا من قطاع غزة نحو إسرائيل. أجهزة التحذير والرصد عملت على اكمل وجه. لم يتم اعتراض الصواريخ من قِبل منظومات الدفاع الجوي.

لم تقع أضرار أو إصابات.

لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية. — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 14, 2019

آران: أجهزة التحذير والرصد عملت على أكمل وجه. لم يتم اعتراض الصواريخ من قِبل منظومات الدفاع الجوي. لم تقع أضرار أو إصابات. لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.

"إسرائيل" تحتفي:

"إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ردت على فجر السعيد بالإشادة والشكر، واعتبرت ما قالته الكاتبة بأنه "اعتراف بالحقيقة".

نحييك على شجاعتك واعترافك بالحقيقة التي ينكرها أو يتجاهلها البعض، تحية لكل قلم وصوت جرئ في الشرق الأوسط يعترف بشجاعة بالحقيقة دون خوف https://t.co/qnKjkxgWtQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 15, 2019

إسرائيل بالعربية: نحييك على شجاعتك واعترافك بالحقيقة التي ينكرها أو يتجاهلها البعض، تحية لكل قلم وصوت جريء في الشرق الأوسط يعترف بشجاعة بالحقيقة دون خوف.

المحلل السياسي في هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، شمعون آران، وجه الشكر أيضًا للكاتبة قائلًا "كل الاحترام لأصوات العقل والاعتدال في الشرق الأوسط وللإعلامية الشجاعة فجر السعيد الداعية للتقارب بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة".

كل الاحترام لأصوات العقل والاعتدال في الشرق الأوسط

وللإعلامية الشجاعة @AlsaeedFajer

ووزارة الخارجية الإسرائيلية @IsraelArabic

الداعية للتقارب بين #إسرائيل والدول العربية المعتدلة.

لربما سنرى قريبا إنشاء علاقات دبلوماسية مع المزيد من دول عربية وإسلامية

تدرك ان إسرائيل ليست عدوها! https://t.co/8Uj9hATkwS — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 15, 2019

آران: لربما سنرى قريبًا إنشاء علاقات دبلوماسية مع المزيد من دول عربية وإسلامية تدرك أن إسرائيل ليست عدوها!

ليست المرة الأولى:

لم يكن ذلك هو التصريح الأول المثير للجدل للكاتبة الكويتية، ففي الشهر الماضي كانت فجر السعيد قد كتبت تغريدتين، واحدة بالعربية وأخرى بالعبرية، على صفحتها في تويتر تؤيد فيها بشدة التطبيع مع "إسرائيل"، والانفتاح التجاري عليها والاستثمار برؤوس أموال خليجية.

الخارجية الإسرائيلية رحبّت آنذاك، بنفس الطريقة، بدعوة الكاتبة الكويتية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووصفتها بالشجاعة، في حين لاقت دعوتها استهجانًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعية.

أتوقع السنه الميلاديه الجديده 2019. سنه خير وأمن وأمان… وبهذه المناسبه السعيده أحب أقولكم بأني أؤيد وبشده التطبيع مع دولة #إسرائيل والإنفتاح التجاري عليها وادخالد رؤس الأموال العربيه للإستثمار وفتح السياحه وبالذات السيحه الدينيه الاقصى وقبة الصخره وكنيسة القيامه — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 31, 2018

غزة تحت القصف:

جيش الاحتلال أعلن الجمعة أنه نفذ فجرا حوالي مائة غارة على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق صاروخين من القطاع صوب تل أبيب.

كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أكدت في بيان عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت صوب تل أبيب.

بيان القسّام أكد أنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة "حماس" والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة.

رغم اعتراف الإعلام الإسرائيلي بأن الصاروخين أطلقا بالخطأ، إلا أن الاحتلال نفذ 100 ضربة عسكرية ضد مواقع المقاومة بغزة، وتم التوصل لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

غضب على تويتر:

تغريدة فجر السعيد اثارت غضبًا على منصات التواصل ولاقت استهجان عدد كبير من المغردين من الكويتيين والفلسطينيين والعرب، الذين أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين لاسترداد أرضهم المحتلة.

شعب الكويت من أبرز شعوب المنطقة، الرافضين للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ودائما ما تشهد الكويت فعاليات شعبية ورسمية مناهضة للتطبيع.. وتلك أبرز التعليقات:

الله يلعن أبو إلي ربط الحمار وتركك. عفكرة صهيونيتك مش مضايق منها أنها، بس صهيونية وغبية كمان. — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) March 14, 2019

فجر ….بضم الفاء — سراج البهنساوى (@bEserag) March 15, 2019

https://twitter.com/_elgmal/status/1106638033447763968?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/enasalsaad4/status/1106330536652480512?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nasser_al7assan/status/1106533706989273088?ref_src=twsrc%5Etfw

الله يبارك للصهاينه فيكي ماشاء الله شو بتدافعي عنهم و شو بتحبيهم يا رب يحشرك معهم ع اد محبتك الهم

يا حمامه السلام هههههههههههه — jamal alsayes (@jamal0alsayes) March 16, 2019

نعم هناك من هو خائن ومنبطح وبائع لدينه وعروبته

ونحن نعلم انكم تدعمون هؤلاء الجبناء

ولكن الشرفاء واصحاب المبادئ والقيم من المسلمين في كل انحاء العالم لا يغيرون نظرتهم تجاهكم

وليس لنا عدو الا انتم ومن دعمتموهم

من المرتزقه الذين يحاربوننا بالنيابه عنكم

وهم حثالة المجتمع — عبدالرؤوف المطلق (@abdalr56) March 16, 2019

دا حيكون حالكم ياولاد الخنازير بس الصبر pic.twitter.com/XBVHQLuYZz — عمرو الجيزاوي (@amrelgzawy) March 15, 2019

السفيه هو الإنسان الناقص العقل

( عن فُجر السعيد أتحدث) — Ahmed sayed (@Ahmed0552658474) March 16, 2019

ونحن كذلك نحيا في حماس استمرارهم في المقاومة وعدم اعترافهم بالكيان الصهيوني ونقول لهم من هذا المنبر يكفي انكم لم تخضعوا فقد انتصرتم من قبل بأطفال الحجارة وسيأتي اليوم الذي تملكون فيه جيش عظيما تلاحق اليهود ومن دعمهم . — يوسف (@youssefattame) March 15, 2019