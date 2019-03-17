شاهد: مفتي أستراليا ونيوزيلندا يكشف حقيقة "مصطفى راشد"
17/3/2019
قال الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي عام أستراليا ونيوزيلندا إن بعض وسائل الإعلام تصر دائمًا على الإساءة للمسلمين وتصفهم بأنهم خطر وإرهابيون.
وأضاف أبو محمد خلال حوار عبر سكايب من العاصمة الأسترالية كانبرا مع "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، أن الوجود الإسلامي في أستراليا ونيوزيلندا يسبق كل الديانات ونحن أهل البلد. أما مصطفى راشد "لم نره في أستراليا ولا نيوزيلندا ولا مرة".
أبرز ما تصريحات الدكتور إبراهيم أبو محمد للجزيرة مباشر:
الحادث الذي وقع في نيوزيلندا خطير ويعكس حالة الحشد للكراهية.
مصطفى راشد لم نره في أستراليا ولا نيوزيلندا ولا مرة، ولم يصل في مسجد من مساجد أستراليا أو نيوزيلندا ولا مرة واحدة.
هذا الشخص صنعته بعض وسائل الإعلام والاستخبارات التي تريد أن تشوه علينا ولا تريد أن تسمع صوتًا حرًا.
كانت هناك بعض أصوات اليمين المتطرف تقول إن قيم الإسلام لا تتناسب مع قيمنا هنا.
القيم الإسلامية إنسانية الهدف وتتماشي مع كل مجتمع حر يريد الاستقرار والأمن.
مصطفى راشد:
أزهري مصري ويكثر استضافته في وسائل الإعلام المصرية والعربية كمفتي أستراليا.
أغلب أراء مصطفى راشد شاذة في قضايا الإسلام؛ فيحل شرب الخمر ويحرم تعدد الزوجات ويجيز إفطار الفقراء في رمضان.
كان المركز الإعلامي للأزهر قد حذر وسائل الإعلام من استضافة راشد، ووصفه باتخاذ الزي الأزهري مصدرا للتكسب ونشر الأكاذيب والأفكار الشاذة.