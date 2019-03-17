شاهد: معارك الجيب الأخير بين تنظيم الدولة وقوات سوريا

أظهرت لقطات فيديو بثتها وكالة أنباء هاوار الكردية اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا وعناصر بالجيب الأخير في تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا أمس الجمعة.

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