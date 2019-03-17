شاهد: معارك الجيب الأخير بين تنظيم الدولة وقوات سوريا

أظهرت لقطات فيديو بثتها وكالة أنباء هاوار الكردية اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا وعناصر بالجيب الأخير في تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا أمس الجمعة.
التفاصيل:
- قوات سوريا الديمقراطية قالت إن ثلاثة مسلحين يرتدون ملابس نساء قتلوا ستة أشخاص من النازحين من آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا وهو أول هجوم يستهدف النازحين من الباغوز.
- مرت خمسة أسابيع على إعلان قوات سوريا الديمقراطية بدء هجومها على جيب الباغوز الذي يتألف من قرى تحيط بها أراض زراعية تقهقر إليها التنظيم بعد طرده من مساحات شاسعة سيطر عليها في السابق.
- بينما تبدو هزيمة التنظيم في الباغوز أمرا مؤكدا، لم توجه قوات سوريا الديمقراطية له الضربة النهائية بعد.