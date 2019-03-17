شاهد: دعوة إلى تشكيل "اتحاد الشعوب العربية الحرة"

دعا مؤتمر "عرب المستقبل" في ختام أعماله بمدينة إسطنبول التركية إلى "تشكيل اتحاد للشعوب العربية الحرة" و"الانتقال من أمة الرعايا إلى أمة المواطنين".

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي ورئيس المجلس العربي، الذي نظم المؤتمر، دعا الشعوب العربية إلى العودة إلى مشروع الوحدة العربية، ولكن بطريقة مختلفة مثلما حدث في أوربا.

تصريحات المرزوقي

النظام العربي القديم أفلس، ولا بد من العودة إلى مشروع الوحدة، لكن على طريقة مختلفة، بإيجاد اتحاد للشعوب الحرة، كما حصل في أوربا وأفريقيا، فيما القمم العربية هي مجرد تظاهرات شكلية.

الشعوب بحاجة إلى أن نعيد إليها جملة من الأفكار والأحلام التي تعتمل داخلها، وبحاجة إلى إنضاج أكبر.

أحيي الشعوب المنتفضة بالسودان والجزائر، وأنا على يقين من أن شعوب المنطقة ستنتفض طالما لم تتحقق أحلامهم.

في هذه المرحلة التاريخية، انكسرت الموجة الأولى (من الربيع العربي)، وبدأت الموجة الثانية (في الجزائر والسودان)، وترقب الموجات الثالثة والرابعة، التي لا مناص منها.

لدينا مشاريع منها تطبيق مخرجات المؤتمر، والتشبيك بين القوى، والتعاضد والتآزر، وحملة إعلامية لإبلاغ الشباب بالأفكار عن معنى الهوية والمواطنة.

سندعو إلى مؤتمر للشباب وللنساء وللإعلاميين؛ لتنخرط هذه الأفكار وتتسرب لتكون الفكر الطاغي لتوجيه المستقبل.

أيمن نور رئيس حزب غد الثورة

الربيع العربي لم ينته، والموجة الثانية تجديد للأولى.

ثورات كثيرة تعرضت لثورات مضادة، لكنها عادت وحققت أهدافها.

المجلس ضمير الثورات والانتفاضات والهبات الشعبية.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر المواطنين العرب إلى التجمع حول مشروع مشترك، بما يكفل خروج الأمة من "الكابوس الراهن"، ويكفل حقّ الأجيال القادمة في "العيش الكريم والمكانة بين الأمم الصانعة للمستقبل".

أهم ما جاء في البيان الختامي