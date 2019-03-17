شاهد: خطاب مؤثر لمسؤولة مسلمة في شرطة نيوزيلندا

ألقت مسؤولة مسلمة في الشرطة النيوزيلندية خطابا مفعما بالمشاعر بكت خلاله معلنة تضامن الشرطة مع المسلمين بمدينة كريست تشريش التي شهدت مذبحة بشعة راح ضحيتها 50 مصلّيا يوم الجمعة.

بدأت المسؤولة النيوزيلندية، وتدعى نائلة حسن، خطابها باللغة العربية والصلاة على النبي محمد، ولم تستطع تمالك نفسها في أول الأمر وهي تلقي كلمتها وانخرطت في البكاء. وحظي خطاب مديرة شرطة أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا، بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعية.

أبرز ما قالته المسؤولة النيوزلندية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. السلام والتحية لكم.. الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله.. رب العالمين.. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.. وما علينا إلا البلاغ المبين.

شكرا لجميع الحاضرين في هذه الوقفة التضامنية، والشكر خاصة لجميع الأخوة والأخوات.

أنا فخورة بأن أخبركم بأني مسلمة، وبأنني مسؤولة في شرطة نيوزيلندا.

نحن جميعا في شرطة نيوزيلندا نشعر منذ البارحة بحالة غير مسبوقة من الرعب لما حدث أمس في كريست تشرش.

أنا أعرف أن أفراد الجالية المسلمة في مدينة كريست تشرش وضواحيها والجاليات الأخرى التي تتضامن معها يعيشون منذ الأمس ظروفًا صعبة بعد هذا الحدث المروع.

سواء هنا في نيوزيلندا أو في مناطق أخرى في العالم، نريد أن نؤكد لكم جميعًا بأننا نعمل كل ما في وسعنا من أجل تأمين التعامل مع ضحايا هذه العمل الإجرامي بأقصى درجات الاحترام والتقدير.

إننا نعمل مع جميع أفراد الجالية المسلمة وقادتها لتوفير مزيد من الدعم لكل من تأثر بهذه المأساة.

لقد لاحظتم بأن هناك إنزالًا لأعداد كبيرة من رجال الأمن في مدينة كريست تشيرش وأوكلاند وكافة مدن نيوزيلاندا خاصة حول المساجد والمراكز الإسلامية.

إن الأمر يتعلق بإجراءات احترازية فقط، ليس فقط تأكيد لحماية الإخوة والأخوات من الجالية المسلمة، ولكن لحماية جميع أفراد الجاليات المقيمة على الأراضي النيوزيلاندية.

مرة أخرى أود توجيه رسالة لكم بأنه إذا لاحظتم أي شيء يثير الشك الرجاء ألا تترددوا في الاتصال برقم الطوارئ.

أريد أيضًا من أفراد الجالية المسلمة وخاصة سكان مدينة كريست تشيرش أن يعرفوا أننا نقف معكم في هذه المحنة وسنظل ندعمكم.

نحن هنا في شرطة نيوزيلندا نؤكد لكم أننا سنعمل كل ما في وسعنا لدعم الجاليات الموجودة في بلدنا وخاصة الجاليات المسلمة.. إن شاء الله.

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