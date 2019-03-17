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سياسة|مصر

شاهد: بصوت نسائي.. "السيسي" يعرض إنجازاته في طابور مدرسة

17/3/2019

أثار فيديو نشرته مدرسة مصرية لعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في طابور لمدرسة رياض الأطفال، انتقادات المعلقين على الفيديو.

التفاصيل:
  • مدرسة الفرنسيسكان بأسيوط عرضت على صفحتها على فيسبوك، مقطع فيديو يظهر عرضًا لإنجازات السيسي أثناء طابور مرحلة رياض الأطفال.
  • المسؤولون عن المدرسة عرضوا مجسما للسيسي، ومن خلفه تحدثت إحدى المعلمات بنفس طريقة السيسي.
  • المعلمة تلقت من خلف صورة السيسي أسئلة الأطفال؛ فالأول جسد شخصية فلاح، ليرد السيسي: أنا حولت كل الصحراء إلى أرض زراعية، ووزعت أرض على الشباب.
حذف الفيديو:
  • في بيان على صفحتها على فيسبوك قالت إدارة مدرسة الفرنسيسكان إنها اضطرت إلى حذف الفيديو بعد وضع البعض تعليقات بها سب وسخرية.
  • المدرسة أكدت أنها غير مسؤولة عن أي صفحات تريد إثارة ما وصفتها بالبلبلة، وأن الهدف من الفيديو تجسيد شخصية الرئيس السيسي وعرض الإنجازات التي تمت في عهده.

التعليم في مصر:
  • وفق المؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017-2018، حصلت مصر على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي.
  • من أصل 137 دولة، نالت مصر المركز 129 في جودة التعليم، و130 في جودة تعليم العلوم والرياضيات، و124 في جودة إدارة المدارس، و119 في توصيل المدارس بالإنترنت.
  • بينما حصلت على المركز 134 من إجمالي 139 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي خلال العام 2016-2017.
  • وزارة التربية والتعليم أعلنت أن مصر -من أصل 140 دولة- جاءت في المرتبة 139 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي عام 2015-2016، والمركز 139 في جودة التعليم العام والعالي، والمركز 131 في جودة العلوم والرياضيات.
المصدر : الجزيرة مباشر
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