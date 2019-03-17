شاهد: بصوت نسائي.. "السيسي" يعرض إنجازاته في طابور مدرسة

أثار فيديو نشرته مدرسة مصرية لعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في طابور لمدرسة رياض الأطفال، انتقادات المعلقين على الفيديو.

التفاصيل:

مدرسة الفرنسيسكان بأسيوط عرضت على صفحتها على فيسبوك، مقطع فيديو يظهر عرضًا لإنجازات السيسي أثناء طابور مرحلة رياض الأطفال.

المسؤولون عن المدرسة عرضوا مجسما للسيسي، ومن خلفه تحدثت إحدى المعلمات بنفس طريقة السيسي.

المعلمة تلقت من خلف صورة السيسي أسئلة الأطفال؛ فالأول جسد شخصية فلاح، ليرد السيسي: أنا حولت كل الصحراء إلى أرض زراعية، ووزعت أرض على الشباب.

حذف الفيديو:

في بيان على صفحتها على فيسبوك قالت إدارة مدرسة الفرنسيسكان إنها اضطرت إلى حذف الفيديو بعد وضع البعض تعليقات بها سب وسخرية.

المدرسة أكدت أنها غير مسؤولة عن أي صفحات تريد إثارة ما وصفتها بالبلبلة، وأن الهدف من الفيديو تجسيد شخصية الرئيس السيسي وعرض الإنجازات التي تمت في عهده.

التعليم في مصر: