شاهد: السيسي يعرض عقول الشباب على أوربا مقابل نسبة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، الدول المتقدمة إلى الاستعانة بالعقول المميزة من الشباب المصري وبعد نجاحهم هناك يعطون مصر نسبة من نجاحهم وعقولهم، حسب تعبيره.

تصريحات السيسي جاءت خلال الجلسة الثانية لملتقى الشباب العربي والأفريقي المنعقدة بعنوان "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية" بمدينة أسوان، والتي تحدثت عن أهمية البحث العلمي وتأثيره في حياة وتقدم الشعوب الدول.

تصريحات السيسي:

"ما تيجوا نتكلم معاهم (الدول المتقدمة) ونقول لهم لما يكون عندنا عقل متميز نبعتهولكم، ولما ينجح في بحث علمي ما أدونا نسبة من عقله، ابننا وعلمناه عندنا وأتاحناه ليكم، خلوا المنتج اللي هيطلعه تكلفته علينا محل نظر".

البحث العلمي، صناعة توجد مفرداتها، وعناصرها بالكامل في مصر وأفريقيا.

مفردات صناعة البحث العلمي في الدول الأفريقية ليست بكفاءة مثيلتها في الدول المتقدمة إلا أن كفاءة البحث العلمي البشرية والعقول المتميزة في الدول الأفريقية أكثر من الدول المتقدمة.

كل الدول المتقدمة وضعت آليات لجذب العقول إليها وتستطيع من خلال هذه الآليات جذب مزيد من العقول للصناعة، وهم أخذوا البحث العلمي وحولوه لسلعة ثم للأسواق.

إذا كانت الدول الأفريقية غير قادرة على وضع صناعة البحث العلمي في مكانها بنفس المستوى الموجود في الدول المتقدمة، فيمكنها الاشتراك معهم والاستفادة من البحث العلمي.

مصر على أتم استعداد للتعاون مع كل الدول الأفريقية، لإقامة مشروعات مشتركة تعم بالخير على الطرفين، ويجب التحرك عربيا وأفريقيا معا في نفس المسار لإنجاح هذا الأمر، كما يمكن للأشقاء في الخليج تمويل تلك المشروعات.

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