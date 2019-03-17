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سياسة|مصر

شاهد: السيسي يعرض عقول الشباب على أوربا مقابل نسبة

السيسي خلال كلمته في المنتدى اليوم
السيسي خلال كلمته في المنتدى اليوم
17/3/2019

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، الدول المتقدمة إلى الاستعانة بالعقول المميزة من الشباب المصري وبعد نجاحهم هناك يعطون مصر نسبة من نجاحهم وعقولهم، حسب تعبيره.

تصريحات السيسي جاءت خلال الجلسة الثانية لملتقى الشباب العربي والأفريقي المنعقدة بعنوان "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية" بمدينة أسوان، والتي تحدثت عن أهمية البحث العلمي وتأثيره في حياة وتقدم الشعوب الدول.

تصريحات السيسي:    
  • "ما تيجوا نتكلم معاهم (الدول المتقدمة) ونقول لهم لما يكون عندنا عقل متميز نبعتهولكم، ولما ينجح في بحث علمي ما أدونا نسبة من عقله، ابننا وعلمناه عندنا وأتاحناه ليكم، خلوا المنتج اللي هيطلعه تكلفته علينا محل نظر".
  • البحث العلمي، صناعة توجد مفرداتها، وعناصرها بالكامل  في مصر وأفريقيا.
  • مفردات صناعة البحث العلمي في الدول الأفريقية ليست بكفاءة  مثيلتها في الدول المتقدمة إلا أن كفاءة البحث العلمي البشرية والعقول المتميزة في الدول الأفريقية أكثر من الدول المتقدمة.
  • كل الدول المتقدمة وضعت آليات لجذب العقول إليها وتستطيع من خلال هذه الآليات جذب مزيد من العقول للصناعة، وهم أخذوا  البحث العلمي وحولوه لسلعة ثم للأسواق.
  • إذا كانت الدول الأفريقية غير قادرة على وضع صناعة البحث العلمي في مكانها بنفس المستوى الموجود في الدول المتقدمة، فيمكنها الاشتراك معهم والاستفادة من البحث العلمي. 
  • مصر على أتم استعداد للتعاون مع كل الدول الأفريقية، لإقامة مشروعات مشتركة تعم بالخير على الطرفين، ويجب التحرك عربيا وأفريقيا معا في نفس المسار لإنجاح هذا الأمر، كما يمكن للأشقاء في الخليج تمويل تلك المشروعات.
خلفية:
  • في فبراير/شباط الماضي، تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة أفريقية، ومن بين أهدافه تحقيق الاندماج والتعاون بين الأعضاء، وتعزيز المصالح المشتركة، وتيسير عملية التنمية.

  • فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، انطلقت مساء أمس السبت في مدينة أسوان جنوبي مصر بحضور السيسي وبمشاركة أكثر من 1500 شاب أفريقي وعربي

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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